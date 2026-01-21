Bistec de palomilla jedno je od omiljenih kubanskih jela. Radi se o vrlo tanko istučenom goveđem odresku, kratko mariniranom u citrusnoj marinadi, brzo pečenom na tavi i posluženom s pirjanim lukom. Meso se marinira kratko (oko 20 minuta) kako kiselina iz citrusa ne bi razgradila vlakna i učinila meso gnjecavim. Zatim se peče svega jednu do dvije minute po strani kako bi ostalo sočno i mekano.

Tradicionalno se poslužuje uz bijelu rižu, crni grah i pržene banane (maduros). U originalu se koristi top sirloin steak, a poslužiti može ruža, odnosno ramstek bez kosti, koji je dovoljno mekan za brzo pečenje. Poslužit će tanko narezani ili batom stanjeni odresci.

Bistec de Palomilla - sastojci: 600 g junetine, narezane na 4 tanka odreska

80 ml mojo marinade

30 ml neutralnog ulja

1 srednja glavica luka srebrenca

sol po ukusu Mojo marinada: 60 ml soka od naranče

20 ml soka od limete ili limuna

20 ml maslinova ulja

2 režnja češnjaka (sitno sjeckana)

½ žličice origana

prstohvat soli Bistec de Palomilla - priprema: Odreske stavite između dviju folija i tanko istucite. Pomiješajte sastojke za marinadu. Meso položite u plitku posudu, prelijte marinadom i lagano posolite. Ostavite 20 minuta na sobnoj temperaturi. Zagrijte tavu na srednje jaku do jaku vatru, dodajte ulje. Meso izvadite iz marinade, lagano otresite višak i pecite 1–2 minute sa svake strane, dok ne dobije lijepu koricu. Smanjite vatru na srednju, u istu tavu dodajte luk i pecite 2–3 minute, dok ne omekša i upije sokove od mesa. Odreske vratite na tavu, kratko zagrijte i poslužite s lukom na vrhu.

