U pećnici se pripremaju mnoga ukusna jela – sve od hrskavih krumpira preko mirisnog pečenog mesa do različitih vrsta keksa i kolača. Da bi vaša jela ispala savršeno, važno ih je termički obraditi u odgovarajućem posuđu.

Nisu svi materijali optimalni za pečenje u pećnici - neki se mogu rastopiti uslijed izlaganja visokim temperaturama, raspuknuti, pa čak i izazvati požar.

Nikad u pećnicu nemojte stavljati plastiku – bez obzira je li riječ o cijeloj plastičnoj posudi ili tek posudi koja sadrži neke plastične dijelove. Plastika će se početi topiti kada je izložite visokim temperaturama, dovesti do velikog nereda i nesnosnog smrada. Mogla bi se i zapaliti te izazvati požar.

Ne plastika, ali...

Čak i ako se plastična posuda ne zapali ili ne rastopi, zagrijavanje ovoga materijala može dovesti do ispuštanja kemikalija i mikroplastike u hranu koje mogu biti štetne za ljudsko zdravlje.

Jedina iznimka je posebna vrsta posuda napravljena od kristaliziranog polietilen tereftalata (CPET) koja je otporna na visoke temperature do 220 Celzijevih stupnjeva i koja se može staviti u pećnicu. Takve se posude rijetko kad rade za kućnu upotrebu te su njihove karakteristike jasno označene na proizvodu.

U pećnicu možete staviti i silikonske podloge ili silikonske kalupe, ali samo ako su napravljene baš za pečenje. Provjerite informacije o proizvodu prije nego što ga upotrijebite, kao i koju temperaturu mogu podnijeti.

“Vatrostalno” staklo

Staklene posude su odličan izbor za pečenje u pećnici, ali samo ako su prošle dodatnu obradu i mogu izdržati visoke temperature bez straha od pucanja ili rasprskavanja. Najčešće je riječ o vatrostalnim posudama izrađenim od borosilikatnog stakla koje mogu izdržati temperature do 300 Celzijevih stupnjeva. Iako i tu treba biti oprezan te se ne preporučuje da se takve staklene posude s jako hladnog mjesta stavljaju u iznimno vruću pećnicu.

Posude od lijevanog željeza obično su sigurne za korištenje u pećnici (Foto: Shutterstock)

Teflonske tave

Tave napravljene od neprianjajućeg materijala poput teflona nisu poželjan izbor za pečenje u pećnici. Iako na tržištu postoje neke posude od neprianjajućih materijala namijenjene za ovaj tip termičke obrade, imaju ograničenje maksimalne temperature. Uvijek čitajte deklaracije na kupljenom proizvodu jer pregrijavanje tave može ošteti premaz na posudi i dovesti do ispuštanja štetnih tvari u hranu.

Koji su materijali sigurni za pećnicu?

Nehrđajući čelik i lijevano željezno su izdržljivi materijali koji su najčešće siguran izbor za izlaganje visokim temperaturama u pećnici. Ipak, važno je imati posudu i eventualni poklopac koji su u potpunosti napravljeni od toga materijala. Pripazite da se na poklopcu ne nalaze neki plastični, drveni ili stakleni elementi koji nisu otporni na visoke temperature. Uvijek pažljivo pročitajte upute o proizvodu – kako za prvu upotrebu, ali i tako za općenito održavanje.

U pećnicu je uglavnom sigurno staviti i posuđe napravljene od aluminija – kako one višekratne, tako i jednokratne. Ako koristite jednokratne aluminijske posude za pećnicu budite na oprezu – nikad ih nemojte stavljati izravno na rešetku pećnice jer su nestabilni i mogu se iskriviti tijekom zagrijavanja, te dovesti do prolijevanja hrane. Takve posude uvijek stavite na lim za pečenje prije nego što ih stavite na rešetku pećnice.

