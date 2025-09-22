Ovaj rustikalni kolač spaja slatke kruške s bogatim okusima badema i maslaca u savršen desert koji je jednako prikladan za posebne prigode kao i za opuštena druženja uz kavu. Tanke kriške zrelih krušaka slažu se na dno kalupa i tijekom pečenja se karameliziraju, pa tako stvaraju starinski „uzorak“ kad se kolač preokrene. Ali ne morate ga preokrenuti – jednako dobro funkcionira i ako je tijesto na gornjoj strani.

Zahvaljujući pasti od badema, kolač ima bogatu, vlažnu teksturu i suptilnu aromu marcipana, a dodatak vanilije i bademovog ekstrakta dodatno produbljuje njegov okus. Svaki zalogaj je mekan, aromatičan i pun karaktera, a priprema je jednostavnija nego što izgleda. Ovaj je kolač još odličan uz kuglicu sladoleda od vanilije ili – jednostavno, tek posut šećerom u prahu.

Kolač s bademima i kruškama - sastojci: 2 do 3 zrele kruške

120 g glatkog brašna, podijeljeno

1 1/2 čajne žličice praška za pecivo

3/4 čajne žličice soli

160 g šećera u prahu, plus za posipanje

190 g paste od badema

230 g maslaca, sobne temperature i narezanog na kockice, plus za namastiti kalup

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

1 čajna žličica ekstrakta badema

6 velikih jaja, sobne temperature Kolač s bademima i kruškama - priprema: Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva. Namažite kalup za torte promjera 23 cm ili kalup s odvojivim dnom maslacem, dno obložite papirom za pečenje pa premažite i njega maslacem. Pospite kalup brašnom i otresite višak. Ogulite kruške i narežite ih na vrlo tanke kriške. Počnite od vanjskog ruba kalupa i slažite kriške u uskim koncentričnim krugovima dok ne prekrijete dno kalupa. U maloj zdjeli pomiješajte 90 g brašna, prašak za pecivo i sol. Ostavite sa strane. U multipraktiku sameljite šećer, pastu od badema i 30 g brašna, tako da se pasta od badema pomiješa sa šećerom i sa formiraju smjesu nalik pijesku. Dok multipraktik radi, dodajte kockice maslaca jednu po jednu. Kada se maslac sjedini sa smjesom, dodajte ekstrakt vanilije i badema. Miksajte dok smjesa ne postane sasvim glatka. Dodajte jaja jedno po jedno, miješajući nakon svakog dodavanja. Dodajte polovicu suhih sastojaka i pulsirajte nekoliko puta. Dodajte ostale suhe sastojke i pulsirajte sve dok se ne sjedini. Smjesa će biti lagana, pahuljasta i rijetka. Prelijte smjesu preko krušaka, a zatim pecite kolač u sredini pećnice. Provjerite nakon 50 minuta. Pecite dok ne dobije boju i sredina se ne stegne. Izvadite kolač iz pećnice i oštrim nožem pređite po obodu kalupa kako biste ga odvojili od stranica. Ostavite kolač da se potpuno ohladi, a zatim ga prebacite na tanjur za kolače. Na vama je da odlučite koja će strana biti gornja. Pospite kolač šećerom u prahu i poslužite.

