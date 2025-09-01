Kolač od šljiva, lješnjaka i čokolade spaja bogate okuse kasnog ljeta – u raskošan, sočan biskvit koji se topi u ustima. Idealan je uz čaj ili kuglicu sladoleda.

Kombinacija šljiva, lješnjaka i čokolade gurmanima i sladokuscima nije nepoznata. Mljeveni lješnjaci daju biskvitu bogatstvo i teksturu, dok komadići tamne čokolade pružaju slatko iznenađenje u svakom zalogaju.

Kolač od šljiva, lješnjaka i čokolade - sastojci: 175 g maslaca, plus za podmazivanje

500 g šljiva

175 g muscovado šećera

175 g brašna

3 čajne žličice praška za pecivo

prstohvat soli

175 g mljevenih lješnjaka

3 jaja

50 g tamne čokolade (70 posto kakaa), nasjeckane

2 žlice lješnjaka

2 žlice pekmeza od šljiva Kolač od šljiva, lješnjaka i čokolade - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Dno okruglog kalupa za torte promjera 20 cm obložite papirom i namažite maslacem. Prepolovite 4 šljive i maknite im koštice i ostavite sa strane za kasnije, a zatim i ostalima uklonite koštice i grubo ih narežite. Stavite šećer, maslac, brašno, mljevene lješnjake, jaja, sol i prašak za pecivo u veliku zdjelu i miksajte električnim ručnim mikserom 1-2 minute dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Žlicom umiješajte nasjeckane šljive i čokoladu, a zatim ulijte u pripremljeni kalup za tortu i zagladite vrh. Po smjesi rasporedite prepolovljene šljive i nježno ih utisnite, a zatim pospite lješnjacima. Pecite 40-50 minuta dok vrh ne dobije boju, a kolač ne postane čvrst na dodir. Ohladite u kalupu 10 minuta, zatim izvadite kolač, uklonite papir i ohladite na rešetki. Zagrijte pekmez i premažite vrh kolača prije posluživanja.

7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina +1