Kolač od šljiva, lješnjaka i čokolade spaja bogate okuse kasnog ljeta –  u raskošan, sočan biskvit koji se topi u ustima. Idealan je uz čaj ili  kuglicu sladoleda.

U trendu Vardizija - 6 Vardzija Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi Playa de Gulpiyuri - 2 Najmanja na svijetu Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora Prvi gutljaj nakon napornog dana mali je trenutak koji nas usrećuje Pokrovitelj Heineken® Mali trenuci koji znače najviše: Zašto volimo prvi gutljaj nakon dugog dana

Kombinacija šljiva, lješnjaka i čokolade gurmanima i sladokuscima nije nepoznata. Mljeveni lješnjaci daju biskvitu bogatstvo i teksturu, dok komadići tamne čokolade pružaju slatko iznenađenje u svakom zalogaju.

Kolač od šljiva, lješnjaka i čokolade - sastojci:

  • 175 g maslaca, plus za podmazivanje
  • 500 g šljiva
  • 175 g muscovado šećera
  • 175 g brašna
  • 3 čajne žličice praška za pecivo
  • prstohvat soli
  • 175 g mljevenih lješnjaka
  • 3 jaja
  • 50 g tamne čokolade (70 posto kakaa), nasjeckane
  • 2 žlice lješnjaka
  • 2 žlice pekmeza od šljiva

Kolač od šljiva, lješnjaka i čokolade - priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Dno okruglog kalupa za torte promjera 20 cm obložite papirom i namažite maslacem. Prepolovite 4 šljive i maknite im koštice i ostavite sa strane za kasnije, a zatim i ostalima uklonite koštice i grubo ih narežite.
  2. Stavite šećer, maslac, brašno, mljevene lješnjake, jaja, sol i prašak za pecivo u veliku zdjelu i miksajte električnim ručnim mikserom 1-2 minute dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Žlicom umiješajte nasjeckane šljive i čokoladu, a zatim ulijte u pripremljeni kalup za tortu i zagladite vrh.
  3. Po smjesi rasporedite prepolovljene šljive i nježno ih utisnite, a zatim pospite lješnjacima. Pecite 40-50 minuta dok vrh ne dobije boju, a kolač ne postane čvrst na dodir. Ohladite u kalupu 10 minuta, zatim izvadite kolač, uklonite papir i ohladite na rešetki. Zagrijte pekmez i premažite vrh kolača prije posluživanja.

7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina Svinjski kotleti Slanutak u kremastom umaku Varivo od kupusa i leće +1 Losos u lisnatom tijestu

 