Kolač od šljiva, lješnjaka i čokolade spaja bogate okuse kasnog ljeta – u raskošan, sočan biskvit koji se topi u ustima. Idealan je uz čaj ili kuglicu sladoleda.
Kombinacija šljiva, lješnjaka i čokolade gurmanima i sladokuscima nije nepoznata. Mljeveni lješnjaci daju biskvitu bogatstvo i teksturu, dok komadići tamne čokolade pružaju slatko iznenađenje u svakom zalogaju.
Kolač od šljiva, lješnjaka i čokolade - sastojci:
- 175 g maslaca, plus za podmazivanje
- 500 g šljiva
- 175 g muscovado šećera
- 175 g brašna
- 3 čajne žličice praška za pecivo
- prstohvat soli
- 175 g mljevenih lješnjaka
- 3 jaja
- 50 g tamne čokolade (70 posto kakaa), nasjeckane
- 2 žlice lješnjaka
- 2 žlice pekmeza od šljiva
Kolač od šljiva, lješnjaka i čokolade - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Dno okruglog kalupa za torte promjera 20 cm obložite papirom i namažite maslacem. Prepolovite 4 šljive i maknite im koštice i ostavite sa strane za kasnije, a zatim i ostalima uklonite koštice i grubo ih narežite.
- Stavite šećer, maslac, brašno, mljevene lješnjake, jaja, sol i prašak za pecivo u veliku zdjelu i miksajte električnim ručnim mikserom 1-2 minute dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Žlicom umiješajte nasjeckane šljive i čokoladu, a zatim ulijte u pripremljeni kalup za tortu i zagladite vrh.
- Po smjesi rasporedite prepolovljene šljive i nježno ih utisnite, a zatim pospite lješnjacima. Pecite 40-50 minuta dok vrh ne dobije boju, a kolač ne postane čvrst na dodir. Ohladite u kalupu 10 minuta, zatim izvadite kolač, uklonite papir i ohladite na rešetki. Zagrijte pekmez i premažite vrh kolača prije posluživanja.
