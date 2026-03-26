Ako tražite desert koji je istovremeno lagan, kremast i osvježavajuć, ovaj kolač od limuna i ricotte idealan je izbor. Kombinacija blago kiselkaste arome limuna i nježne, svilenkaste teksture ricotte daje mu poseban mediteranski štih.

Priprema se vrlo jednostavno i odličan je izbor i kada nemate puno vremena. Možete ga poslužiti samog ili ga obogatiti pečenim kruškama, marelicama ili breskvama, a dobro će mu stajati i malo tučenog vrhnja.

Kolač od limuna i ricotte - sastojci: Za tijesto 400 g lisnatog tijesta (gotovog)

malo glatkog brašna (za posipanje)

korica 1 limuna (sitno naribana) Za nadjev 300 g ricotta sira

200 g mascarpone sira

200 g kandirane korice agruma (grubo nasjeckane)

125 g sitnog šećera

6 jaja (odvojiti bjelanjke i žumanjke) Kolač od limuna i ricotte - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Na lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte lisnato tijesto na debljinu od oko 3 mm. Pažljivo ga prebacite u kalup za tart promjera 25 cm i utisnite uz rubove. Pokrijte vlažnom krpom dok pripremate nadjev. U većoj zdjeli pomiješajte ricottu, mascarpone i kandiranu koricu. Dodajte 100 g šećera i 5 žumanjaka pa miješajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smjesu. U drugoj, čistoj zdjeli istucite bjelanjke dok ne postanu pjenasti. Postupno dodajte preostali šećer i nastavite miksati dok ne dobijete čvrsti snijeg. Velikom žlicom nježno umiješajte snijeg od bjelanjaka u smjesu s ricottom. Dobivenu kremu izlijte u pripremljeni kalup s tijestom. Preostali žumanjak lagano umutite pa preklopite rubove tijesta prema unutra i premažite ih žumanjkom. Pecite oko 30 minuta, dok tijesto ne poprimi zlatnu boju, a nadjev ostane gotovo tekuć u sredini. Ostavite da se hladi najmanje 2 sata, zatim ga pospite naribanom limunovom koricom prije posluživanja.

Omiljeno uskrsno jelo u Bribiru: Isprobajte neodoljivi prisnac od jaja, šunke i sira +9