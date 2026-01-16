Što napravite s kipućom vodom kada kuhate tjesteninu, krumpir ili jaja? Ako ste jedan od onih koji procijede hranu kroz cijedilo i puste da kipuća vode otekne niz odvod - niste jedini. Mnogi naprave ovu grešku automatski – bez razmišljanja.

Svaki put kad kipuću vodu izlijete u odvod dovodite svoj sudoper i odvodne cijevi u opasnost. Kipuća voda, naime, može oštetiti cijevi ili dovesti do začepljenja odvoda te vam tako stvoriti dodatne probleme.

Topla voda u odvodu nije nikakav problem - kipuća može dovesti do puknuća cijevi, savijanja ili neke druge vrste oštećenja. Situacija je tijekom zime još gora kada su cijevi hladnije i osjetljive na temperaturni šok.

Kipuća voda može privremeno rastopiti masne naslage u cijevima te ih prenijeti na novo mjesto gdje će se ponovo stvrdnuti i stvoriti još veći problem.

Da biste cijevi održali prohodnima, redovito ih čistite. Isprobajte prirodne metode sa toplom vodom, sodom bikarbonom i limunovim sokom.

Što napraviti s kipućom vodom?

Ne morate čekati pola sata da se voda ohladi kako biste je procijedili u sudoper. Pustite malo hladne vode iz slavine u lonac s vrućom vodom kako bi joj smanjili temperaturu, a zatim procijedite tjesteninu ili krumpir na uobičajeni način.

Rijetki se ovo sjete napraviti: Trik s kojim ćete uvijek dobro začiniti mljeveno meso za sarmu i kobasice +0