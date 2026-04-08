Ovi keksi s limunom i ricottom inspirirani su talijanskim slasticama. Imaju bogat okus – i dovoljno slatkoće da uravnoteže kiselinu limuna. Upotrijebite svježe iscijeđeni sok, ali i koricu limuna koja keksima daje neodoljivu aromu. Dakako, upotrijebite koricu samo ako na raspolaganju imate nešpricane limune.

Ricotta u ovom desertu dodaje neodoljivu sočnost i pahuljastu teksturu. Uz sir i limun trebat će vam i jaja, maslac, šećer, ekstrakt vanilije, brašno i prašak za pecivo te nešto soli.

Recept za kekse s limunom i ricottom vrlo je jednostavan, ali iziskuje nešto strpljenja. Nakon što napravite smjesu obavezno je ohladite u hladnjaku prije nešto što ispečete kekse. Primijetit ćete da je smjesa za kekse vrlo ljepljiva, ali tako treba i biti.

Keksi s limunom i ricottom - sastojci: 250 g ricotte

200 g bijelog šećera

200 g glatkog brašna

120 g maslaca

100 g šećera u prahu

1 veliko jaje

1 limun

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

1 čajna žličica praška za pecivo

prstohvat soli Keksi s limunom i ricottom - priprema: Mikserom pomiješajte maslac sa sobne temperature i bijeli šećer dok se sastojci ne povežu, a smjesa ne postane pjenasta. Potom ubacite jaje i ekstrakt vanilije i nastavite miksati. U smjesu dodajte ricottu, malo limunove korice i dvije žlice svježe iscijeđenog limunova soka te nastavite miksati dok se sastojci ne sljube. U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Suhe sastojke postupno dodajte ostatku smjese i miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Otprilike jednu punu veliku žlicu upotrijebite za svaki keks. Oblikujte kuglice tijesta i slažite ih na lim za pečenje koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Odvojite kekse jedne od drugih na limu kako se tijekom termičke obrade ne bi zalijepili. Prije termičke obrade stavite lim za pečenje s oblikovanim keksima u hladnjak na oko 60 minuta da se stisnu. Ispecite kekse u zagrijanoj pećnici na 180 Celzijeva stupnja oko 12 minuta, odnosno dok nisu pečeni do kraja. Pustite da se ohlade do kraja. Napravite glazuru: pomiješajte šećer u prahu i jednu žlicu limunova soka u gustu smjesu i pokapajte je preko ohlađenih keksa. Po želji možete dodati i nešto naribane limunove korice. Dobar tek!

Znak prijateljstva i dobrodošlice: Tvrdi keksi i sveto vino koji se "ne smiju" odbiti u Italiji +0