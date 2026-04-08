Ovi keksi s limunom i ricottom inspirirani su talijanskim slasticama. Imaju bogat okus – i dovoljno slatkoće da uravnoteže kiselinu limuna. Upotrijebite svježe iscijeđeni sok, ali i koricu limuna koja keksima daje neodoljivu aromu. Dakako, upotrijebite koricu samo ako na raspolaganju imate nešpricane limune.
Ricotta u ovom desertu dodaje neodoljivu sočnost i pahuljastu teksturu. Uz sir i limun trebat će vam i jaja, maslac, šećer, ekstrakt vanilije, brašno i prašak za pecivo te nešto soli.
Recept za kekse s limunom i ricottom vrlo je jednostavan, ali iziskuje nešto strpljenja. Nakon što napravite smjesu obavezno je ohladite u hladnjaku prije nešto što ispečete kekse. Primijetit ćete da je smjesa za kekse vrlo ljepljiva, ali tako treba i biti.
Keksi s limunom i ricottom - sastojci:
- 250 g ricotte
- 200 g bijelog šećera
- 200 g glatkog brašna
- 120 g maslaca
- 100 g šećera u prahu
- 1 veliko jaje
- 1 limun
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- 1 čajna žličica praška za pecivo
- prstohvat soli
Keksi s limunom i ricottom - priprema:
- Mikserom pomiješajte maslac sa sobne temperature i bijeli šećer dok se sastojci ne povežu, a smjesa ne postane pjenasta. Potom ubacite jaje i ekstrakt vanilije i nastavite miksati. U smjesu dodajte ricottu, malo limunove korice i dvije žlice svježe iscijeđenog limunova soka te nastavite miksati dok se sastojci ne sljube.
- U drugoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Suhe sastojke postupno dodajte ostatku smjese i miješajte dok ne dobijete glatku smjesu.
- Otprilike jednu punu veliku žlicu upotrijebite za svaki keks. Oblikujte kuglice tijesta i slažite ih na lim za pečenje koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Odvojite kekse jedne od drugih na limu kako se tijekom termičke obrade ne bi zalijepili.
- Prije termičke obrade stavite lim za pečenje s oblikovanim keksima u hladnjak na oko 60 minuta da se stisnu.
- Ispecite kekse u zagrijanoj pećnici na 180 Celzijeva stupnja oko 12 minuta, odnosno dok nisu pečeni do kraja. Pustite da se ohlade do kraja.
- Napravite glazuru: pomiješajte šećer u prahu i jednu žlicu limunova soka u gustu smjesu i pokapajte je preko ohlađenih keksa. Po želji možete dodati i nešto naribane limunove korice. Dobar tek!
Znak prijateljstva i dobrodošlice: Tvrdi keksi i sveto vino koji se "ne smiju" odbiti u Italiji +0