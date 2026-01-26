Mesna štruca popularno je jelo američke kuhinje koje se obično servira uz pire od krumpira i salatu. Priprema se od mljevenog mesa i začina, koji se peku u kalupu za kruh, te premazuju umakom na bazi rajčice kako bi zadržali sočnost.
Nakon produljene termičke obrade u pećnici, mesna štruca često puta zna biti suha i bez slasti. Da biste izbjegli ovaj neprivlačan scenarij, dodajte u smjesu tajni sastojak koji vam zajamčiti sočnost krajnjeg proizvoda.
U smjesu dodajte žlicu-dvije kupovnog pesta. Riječ je o proizvodu koji sadrži dosta maslinova ulja i orašastih plodova, a koji će vam pomoći da održite sočnost mljevenog mesa i nakon termičke obrade.
Pesto rosso od sušenih rajčica sjajan je dodatak svakoj mesnoj štruci (Foto: Shutterstock)
Iako možete tehnički dodati bilo koju vrstu kupovnog pesta, predlažemo vam da izbjegnete onaj od bosiljka (pesto genovese) jer će promijeniti boju mesne štruce. Umjesto toga posegnite za primjerice za pestom rossom.
Pesto rosso je crveni talijanski umak napravljen od sušenih rajčica, maslinova ulja, pinjola, češnjaka i ribanog sira poput Grane Padano. Karakterizira ga crvena boja koja će se sjajno uklopiti u mesnu štrucu.
Ako niste ljubitelj sušenih rajčica, dubinu slasti i okusa postići ćete i ako dodate nešto pesta od pečenih paprika.
