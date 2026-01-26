Mesna štruca popularno je jelo američke kuhinje koje se obično servira uz pire od krumpira i salatu. Priprema se od mljevenog mesa i začina, koji se peku u kalupu za kruh, te premazuju umakom na bazi rajčice kako bi zadržali sočnost.

Nakon produljene termičke obrade u pećnici, mesna štruca često puta zna biti suha i bez slasti. Da biste izbjegli ovaj neprivlačan scenarij, dodajte u smjesu tajni sastojak koji vam zajamčiti sočnost krajnjeg proizvoda.

U smjesu dodajte žlicu-dvije kupovnog pesta. Riječ je o proizvodu koji sadrži dosta maslinova ulja i orašastih plodova, a koji će vam pomoći da održite sočnost mljevenog mesa i nakon termičke obrade.

Pesto rosso od sušenih rajčica sjajan je dodatak svakoj mesnoj štruci (Foto: Shutterstock)

Iako možete tehnički dodati bilo koju vrstu kupovnog pesta, predlažemo vam da izbjegnete onaj od bosiljka ( pesto genovese ) jer će promijeniti boju mesne štruce. Umjesto toga posegnite za primjerice za pestom rossom.

Pesto rosso je crveni talijanski umak napravljen od sušenih rajčica, maslinova ulja, pinjola, češnjaka i ribanog sira poput Grane Padano. Karakterizira ga crvena boja koja će se sjajno uklopiti u mesnu štrucu.

Ako niste ljubitelj sušenih rajčica, dubinu slasti i okusa postići ćete i ako dodate nešto pesta od pečenih paprika.

