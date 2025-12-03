Topla, mirisna i bogata okusima, ova bezmesna štruca s orašastim plodovima savršena je vegetarijanska alternativa klasičnom pečenju. Kombinacija crvene leće, gljiva, špinata i raznolikih orašastih plodova daje joj raskošnu teksturu, dok aromatični začini i sir jamče da će svaka kriška bude sočna i zasitna.
Poslužuje se uz jednostavan, ali iznimno ukusan umak od rajčice koji dodatno naglašava njegove arome. Idealna je za svečane obroke ili svaki put kada poželite nešto potpuno drugačije.
Bezmesna štruca - sastojci:
- 1 žlica maslinovog ulja
- 15 g maslaca
- 1 veliki luk, sitno nasjeckan
- 2 stabljike celera rebraša, sitno nasjeckane
- 2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 200 g šampinjona, sitno nasjeckanih
- 100 g mladog špinata, nasjeckanog
- 1 velika mrkva, naribana
- 1 čajna žličica sušenog origana
- 1 čajna žličica dimljene paprike
- 100 g crvene leće
- 2 žlice koncentrata rajčice
- 300 ml povrtnog temeljca
- 100 g svježih krušnih mrvica
- 150 g orašastih plodova (oraha, pekan oraha, lješnjaka, brazilskih oraščića), grubo nasjeckanih
- 3 velika jaja, lagano umućena
- 100 g zrelog cheddara, naribanog
- 1 šaka peršina, sitno nasjeckanog
Za umak od rajčice
- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 1 grančica ružmarina
- 400 ml passate od rajčica
Bezmesna štruca - priprema:
- Obložite dno i stranice kalupa za kruh od 1,5 l papirom za pečenje.
- Zagrijte 1 žlicu maslinovog ulja i 15 g maslaca u velikoj tavi i pržite 1 sitno nasjeckani veliki luk i 2 sitno nasjeckane stabljike celera oko 5 minuta, dok omekšaju.
- Umiješajte 2 sitno nasjeckana češnja češnjaka i 200 g sitno nasjeckanih šampinjona i kuhajte još 10 minuta.
- Umiješajte špinat i 1 naribanu mrkvu i kuhajte oko 3 minute, zatim dodajte 1 žličicu sušenog origana i 1 žličicu dimljene paprike i kuhajte samo minutu.
- Dodajte 100 g crvene leće i 2 žlice koncentrata rajčice i kuhajte oko 1 minutu, zatim dodajte 300 ml povrtnog temeljca i pirjajte na vrlo laganoj vatri dok se sva tekućina ne upije i smjesa ne postane prilično suha. To bi trebalo trajati oko 25 minuta.
- Ostavite sa strane da se ohladi.
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.
- Umiješajte u smjesu 100 g svježih krušnih mrvica, 150 g nasjeckanih orašastih plodova, 3 lagano umućena velika jaja, 100 g naribanog zrelog cheddara, šaku sitno nasjeckanog peršina, prstohvat soli i malo mljevenog crnog papra.
- Dobro promiješajte, a zatim žlicom stavite smjesu u pripremljeni kalup i zagladite površinu.
- Pokrijte folijom i pecite 30 minuta, zatim uklonite foliju i pecite još 20 minuta.
- Da biste pripremili umak zagrijte 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, zatim dodajte 2 tanko narezana češnja češnjaka i 1 grančicu ružmarina i zagrijavajte kratko pržite.
- Ulijte 400 ml passate i dodajte prstohvat soli i malo mljevenog crnog papra. Kuhajte 15 minuta.
- Ostavite štrucu da se hladi u kalupu oko 10 minuta, a je prebacite na dasku ili tanjur za posluživanje.
- Maknite papir za pečenje, narežite na kriške i poslužite s umakom od rajčice.
Jaje u sarmi ili ne? "Sporni" sastojak koji je podijelio naciju našao se i u receptu starom 70 godina +2