Topla, mirisna i bogata okusima, ova bezmesna štruca s orašastim plodovima savršena je vegetarijanska alternativa klasičnom pečenju. Kombinacija crvene leće, gljiva, špinata i raznolikih orašastih plodova daje joj raskošnu teksturu, dok aromatični začini i sir jamče da će svaka kriška bude sočna i zasitna.

Poslužuje se uz jednostavan, ali iznimno ukusan umak od rajčice koji dodatno naglašava njegove arome. Idealna je za svečane obroke ili svaki put kada poželite nešto potpuno drugačije.

Bezmesna štruca - sastojci: 1 žlica maslinovog ulja

15 g maslaca

1 veliki luk, sitno nasjeckan

2 stabljike celera rebraša, sitno nasjeckane

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

200 g šampinjona, sitno nasjeckanih

100 g mladog špinata, nasjeckanog

1 velika mrkva, naribana

1 čajna žličica sušenog origana

1 čajna žličica dimljene paprike

100 g crvene leće

2 žlice koncentrata rajčice

300 ml povrtnog temeljca

100 g svježih krušnih mrvica

150 g orašastih plodova (oraha, pekan oraha, lješnjaka, brazilskih oraščića), grubo nasjeckanih

3 velika jaja, lagano umućena

100 g zrelog cheddara, naribanog

1 šaka peršina, sitno nasjeckanog Za umak od rajčice 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 grančica ružmarina

400 ml passate od rajčica Bezmesna štruca - priprema: Obložite dno i stranice kalupa za kruh od 1,5 l papirom za pečenje. Zagrijte 1 žlicu maslinovog ulja i 15 g maslaca u velikoj tavi i pržite 1 sitno nasjeckani veliki luk i 2 sitno nasjeckane stabljike celera oko 5 minuta, dok omekšaju. Umiješajte 2 sitno nasjeckana češnja češnjaka i 200 g sitno nasjeckanih šampinjona i kuhajte još 10 minuta. Umiješajte špinat i 1 naribanu mrkvu i kuhajte oko 3 minute, zatim dodajte 1 žličicu sušenog origana i 1 žličicu dimljene paprike i kuhajte samo minutu. Dodajte 100 g crvene leće i 2 žlice koncentrata rajčice i kuhajte oko 1 minutu, zatim dodajte 300 ml povrtnog temeljca i pirjajte na vrlo laganoj vatri dok se sva tekućina ne upije i smjesa ne postane prilično suha. To bi trebalo trajati oko 25 minuta. Ostavite sa strane da se ohladi. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Umiješajte u smjesu 100 g svježih krušnih mrvica, 150 g nasjeckanih orašastih plodova, 3 lagano umućena velika jaja, 100 g naribanog zrelog cheddara, šaku sitno nasjeckanog peršina, prstohvat soli i malo mljevenog crnog papra. Dobro promiješajte, a zatim žlicom stavite smjesu u pripremljeni kalup i zagladite površinu. Pokrijte folijom i pecite 30 minuta, zatim uklonite foliju i pecite još 20 minuta. Da biste pripremili umak zagrijte 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, zatim dodajte 2 tanko narezana češnja češnjaka i 1 grančicu ružmarina i zagrijavajte kratko pržite. Ulijte 400 ml passate i dodajte prstohvat soli i malo mljevenog crnog papra. Kuhajte 15 minuta. Ostavite štrucu da se hladi u kalupu oko 10 minuta, a je prebacite na dasku ili tanjur za posluživanje. Maknite papir za pečenje, narežite na kriške i poslužite s umakom od rajčice.

