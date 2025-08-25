Mesne štruce pripremale su se još u drvenom Rimu – bio je to sjajan način da se iskoriste ostaci od mesa i oblikuje novo jelo.



Mesna štruca kakvu danas poznajemo dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, a obično kombinira mljevenu junetinu i/ili svinjetinu, začine i pastu od rajčice.



Želite li unijeti dodatnu dozu okusa u ovo jelo, mljeveno meso sljubite s karameliziranim lukom, a poslužite sa umakom koji pršti od umamija. Danas vam donosimo recept upravo za takvu mesnu štrucu.



Najbolje bi bilo da ju poslužite s pireom od krumpira i nešto pirjanog povrća te uz sezonsku salatu po želji.

Mesna štruca s mljevenim mesom i umakom - sastojci: Sastojci za mesnu štrucu: 1 kg mljevene junetine

65 ml mesnog temeljca

65 g kruha

3-4 češnja češnjaka

2 velika jaja

1 veliki luk

1 žlica umaka Worcestershire

1 velika žlica koncentrata rajčice

1 čajna žličica sušenog timijana

biljno ulje

sol i papar Sastojci za umak: 250 ml mesnog temeljca

45 ml vode

1,5 žlica kukuruznog škroba

1 žlica umaka Worcestershire

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica luka u prahu

sol i papar po želji Mesna štruca s mljevenim mesom i umakom - priprema: Napravite mesnu štrucu: na tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte luk koji ste narezali na sitne komade. Posolite i popaprite i pirjajte sve dok luk ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Za to će vam biti potrebno oko 10 minuta. Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite sve zajedno pirjati još oko jednu minutu. Dodajte umak Worcestershire, koncentrat rajčice i mesni temeljac i sve dobro promiješajte. Posolite i poparite te dodajte sušeni timijan. Kuhajte sve zajedno tri do četiri minute. Pustite da se smjesa malo ohladi pa je pomiješajte s mljevenom junetinom, jajima i kruhom koji ste nasitno nasjeckali u mrvice. Posolite i popaprite smjesu i stavite je u namašćeni kalup za kruh. Pecite mesnu štrucu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 45 do 50 minuta, odnosno dok nije termički obrađena do kraja. Dok se mesna štruca peče napravite umak: Zagrijte mesni temeljac u lončiću zajedno s češnjakom i lukom u prahu te umakom Worcestershire. Kukuruzni škrob pomiješajte s vodom dok ne dobijete gustu smjesu bez grudica, pa je dodajte u lončić na štednjaku. Sve dobro promiješajte, posolite i popaprite po želji i kuhajte oko pet minuta dok se umak ne zgusne, a sastojci ne sljube. Narežite mesnu štrucu na kriške i poslužite je s pripremljenim umakom. Dobar tek!

