Mesne štruce pripremale su se još u drvenom Rimu – bio je to sjajan način da se iskoriste ostaci od mesa i oblikuje novo jelo.

Mesna štruca kakvu danas poznajemo dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, a obično kombinira mljevenu junetinu i/ili svinjetinu, začine i pastu od rajčice.

Želite li unijeti dodatnu dozu okusa u ovo jelo, mljeveno meso sljubite s karameliziranim lukom, a poslužite sa umakom koji pršti od umamija. Danas vam donosimo recept upravo za takvu mesnu štrucu.

Najbolje bi bilo da ju poslužite s pireom od krumpira i nešto pirjanog povrća te uz sezonsku salatu po želji.

Mesna štruca s mljevenim mesom i umakom - sastojci:

Sastojci za mesnu štrucu:

  • 1 kg mljevene junetine
  • 65 ml mesnog temeljca
  • 65 g kruha
  • 3-4 češnja češnjaka
  • 2 velika jaja
  • 1 veliki luk
  • 1 žlica umaka Worcestershire
  • 1 velika žlica koncentrata rajčice
  • 1 čajna žličica sušenog timijana
  • biljno ulje
  • sol i papar

Sastojci za umak:

  • 250 ml mesnog temeljca
  • 45 ml vode
  • 1,5 žlica kukuruznog škroba
  • 1 žlica umaka Worcestershire
  • 1 čajna žličica češnjaka u prahu
  • 1 čajna žličica luka u prahu
  • sol i papar po želji

Mesna štruca s mljevenim mesom i umakom - priprema:

  1. Napravite mesnu štrucu: na tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte luk koji ste narezali na sitne komade. Posolite i popaprite i pirjajte sve dok luk ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Za to će vam biti potrebno oko 10 minuta. Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite sve zajedno pirjati još oko jednu minutu.
  2. Dodajte umak Worcestershire, koncentrat rajčice i mesni temeljac i sve dobro promiješajte. Posolite i poparite te dodajte sušeni timijan. Kuhajte sve zajedno tri do četiri minute. Pustite da se smjesa malo ohladi pa je pomiješajte s mljevenom junetinom, jajima i kruhom koji ste nasitno nasjeckali u mrvice. Posolite i popaprite smjesu i stavite je u namašćeni kalup za kruh.
  3. Pecite mesnu štrucu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 45 do 50 minuta, odnosno dok nije termički obrađena do kraja.
  4. Dok se mesna štruca peče napravite umak: Zagrijte mesni temeljac u lončiću zajedno s češnjakom i lukom u prahu te umakom Worcestershire. Kukuruzni škrob pomiješajte s vodom dok ne dobijete gustu smjesu bez grudica, pa je dodajte u lončić na štednjaku. Sve dobro promiješajte, posolite i popaprite po želji i kuhajte oko pet minuta dok se umak ne zgusne, a sastojci ne sljube.
  5. Narežite mesnu štrucu na kriške i poslužite je s pripremljenim umakom. Dobar tek!

U trendu Unije - 4 Otok Unije Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu Plaža Bilin žal na Korčuli - 3 Bilin žal Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt Produžit ćete trajnost nekih namirnica ako ih stavite u hladnjak Korisne ideje 5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo

Pogreške u kuhinji koje se ne opraštaju: Pirjate li mljeveno meso prije motanja u sarmu? Pasta Soparnik/Ilustracija Sarma +2 Burrata