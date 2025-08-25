Mesne štruce pripremale su se još u drvenom Rimu – bio je to sjajan način da se iskoriste ostaci od mesa i oblikuje novo jelo.
Mesna štruca kakvu danas poznajemo dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, a obično kombinira mljevenu junetinu i/ili svinjetinu, začine i pastu od rajčice.
Želite li unijeti dodatnu dozu okusa u ovo jelo, mljeveno meso sljubite s karameliziranim lukom, a poslužite sa umakom koji pršti od umamija. Danas vam donosimo recept upravo za takvu mesnu štrucu.
Najbolje bi bilo da ju poslužite s pireom od krumpira i nešto pirjanog povrća te uz sezonsku salatu po želji.
Mesna štruca s mljevenim mesom i umakom - sastojci:
Sastojci za mesnu štrucu:
- 1 kg mljevene junetine
- 65 ml mesnog temeljca
- 65 g kruha
- 3-4 češnja češnjaka
- 2 velika jaja
- 1 veliki luk
- 1 žlica umaka Worcestershire
- 1 velika žlica koncentrata rajčice
- 1 čajna žličica sušenog timijana
- biljno ulje
- sol i papar
Sastojci za umak:
- 250 ml mesnog temeljca
- 45 ml vode
- 1,5 žlica kukuruznog škroba
- 1 žlica umaka Worcestershire
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- 1 čajna žličica luka u prahu
- sol i papar po želji
Mesna štruca s mljevenim mesom i umakom - priprema:
- Napravite mesnu štrucu: na tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte luk koji ste narezali na sitne komade. Posolite i popaprite i pirjajte sve dok luk ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Za to će vam biti potrebno oko 10 minuta. Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite sve zajedno pirjati još oko jednu minutu.
- Dodajte umak Worcestershire, koncentrat rajčice i mesni temeljac i sve dobro promiješajte. Posolite i poparite te dodajte sušeni timijan. Kuhajte sve zajedno tri do četiri minute. Pustite da se smjesa malo ohladi pa je pomiješajte s mljevenom junetinom, jajima i kruhom koji ste nasitno nasjeckali u mrvice. Posolite i popaprite smjesu i stavite je u namašćeni kalup za kruh.
- Pecite mesnu štrucu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 45 do 50 minuta, odnosno dok nije termički obrađena do kraja.
- Dok se mesna štruca peče napravite umak: Zagrijte mesni temeljac u lončiću zajedno s češnjakom i lukom u prahu te umakom Worcestershire. Kukuruzni škrob pomiješajte s vodom dok ne dobijete gustu smjesu bez grudica, pa je dodajte u lončić na štednjaku. Sve dobro promiješajte, posolite i popaprite po želji i kuhajte oko pet minuta dok se umak ne zgusne, a sastojci ne sljube.
- Narežite mesnu štrucu na kriške i poslužite je s pripremljenim umakom. Dobar tek!
