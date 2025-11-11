Galerija 1 1 1 1

Sveti bosiljak, poznatiji kao tulsi, u Indiji je toliko raširen da se smatra lijekom iz vrta, a zbog brojnih blagotvornih osobina s vremenom je prešao granice zemlje i našao put do kuhinja diljem svijeta. Tulsi se najčešće koristi u prahu i priprema kao čaj te dodaje u smoothieje i razne druge napitke. Također se može koristiti kao začin u jelima, osobito juhama i varivima. Tulsi u prahu cijeni se zbog antioksidansa, vitamina i minerala te drugih tvari koje mogu pomoći u jačanju imuniteta, smanjenju upale, ublažavanju stresa i tjeskobe te poboljšanju zdravlja srca i krvnih žila. Osobito je omiljen zimi kod ljudi kojima raspoloženje pada u doba godine kada ima manje sunca, baš kao i tijekom blagdana jer služi kao čistač jetre.

Tulsi ili sveti bosiljak nadaleko je poznata biljka iz obitelji aromatičnih cvjetnica Lamiaceae, u koju spadaju biljke poput kadulje, origana, mente, lavande i ružmarina. Osušeno lišće tulsija koristi se za okrepljujući i iznimno ljekoviti biljni napitak. Čaj od tulsija upotrebljavao se u Indiji i ajurvedi, tradicionalnoj indijskoj medicini, prije više tisuća godina kao lijek za smirenje uma i liječenje raznih tjelesnih boljki. Sve do danas ostao je iznimno cijenjen zbog svojih snažnih adaptogenih svojstava.

Ta biljka posjeduje snažno antioksidativno, antimikrobno i antivirusno djelovanje kojima jača imunološki sustav, smanjuje tjeskobu i stres te, prema ajurvedi, daje osjećaj smirenosti i mentalnu jasnoću. Znanstvena istraživanja danas potvrđuju da tulsi uistinu smiruje živčani sustav i djeluje kao prirodni antidepresiv, piše portal Kreni Zdravo i dodaje:

Čaj od tulsija pokazao se vrlo učinkovitim u zaštiti tijela od raznih infekcija i bolesti jetre, kože i bubrega. Sadrži snažne antioksidanse koji pomažu u održavanju zdrave razine krvnog tlaka i kontroliranju normalne razine kolesterola, što ga čini odličnim za zdravlje srca i krvožilnog sustava. Posjeduje hipoglikemijska svojstva, za koja je poznato da pomažu u snižavanju šećera u krvi, zbog čega se čaj od tulsija preporučuje u prehrani kod dijabetesa.

Pitate li se kakav okus ima tulsi, očekivati možete osvježavajuće, lagano zemljane note i gorkast okus koji može varirati ovisno o vrsti čaja, a može imati cvjetnu ili paprenu aromu.

