Brašno od durum pšenice ili takozvana semolina čest je sastojak u pripremi talijanske tjestenine. Ono sadrži nešto više proteina od uobičajene pšenice, a bogato je i prehrambenim vlaknima.



Semolina se koristi za pripremu različitih pekarskih proizvoda te im daje tvrdu koricu. Ne čudi stoga što je neki koriste i za pripremu hrskavih krumpira. Ili je to barem tajna Tobyja Carveryja.



"Semolina je tajna savršeno hrskavog pečenog krumpira," kaže ovaj britanski chef i pobjednik televizijskog showa "Masterchef: The Proffesionals".



Kad se on zaželi hrskavog krumpira iz pećnice, oguli ga, nareže na komade jednake veličine, a onda dobro premaže uljem.

Kada je krumpir nauljen preko njega doda nešto brašna od durum pšenice i soli i sve dobro promiješa. Ulje će omogućiti da se brašno od durum pšenice zalijepi za krumpir, a u konačnici i podariti hrskave zalogaje.



Tako pripremljeni krumpir treba staviti u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva i peći oko 40-ak minuta, odnosno dok nije termički obrađen do kraja.

Ako želite krumpir koji je hrskav izvana, ali mekan iznutra možete napraviti još jedan korak. Krumpir u komadu prvu skuhajte do pola na pari, ohladite ga do kraja, narežite na kriške, pa tek onda nauljite i posipajte s brašnom od durum pšenice te ispecite u pećnici do kraja. U tom slučaju termička obrada bit će nešto kraća.

"Trešnjevački bistro s kojim nema greške i u koji ćemo se rado vratiti probati i ostala jela" +1