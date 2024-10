Luk ima relativno dug rok trajanja, no on se može dodatno produljiti i na šest mjeseci ako ga pohranite na tamno, hladno, suho i dobro provjetreno mjesto.



Iako u većini domaćinstava ljudi namirnice kojima žele produžiti rok trajanja stavljaju u hladnjak, to za luk nije pametna ideja. U hladnom i vlažnom okruženju hladnjaka luk će s vremenom omekšati i početi se kvariti.

Često se luk pohranjuje i u kuhinjske ormariće – to nije loša ideja ako odaberete mjesto koje se nalazi podalje od štednjaka i pećnice. U suprotnom će nagle promjene u temperaturi oko štednjaka i pećnice negativno utjecati na postojanost luka.

Najbolje mjesto za skladištenje luka

Stručnjaci se slažu da je najbolje mjesto za pohraniti luk podrum ili garaža – uz pravilan način skladištenja on će ostati svjež i do šest mjeseci.



Kad pronađete odgovarajuću lokaciju, važno je luk izvaditi iz kupovne ambalaže poput plastičnih omota, vrećica i mrežica. Luk nije poželjno držati u zatvorenoj plastičnoj ambalaži jer će se brzo početi kvariti.



Plastične vrećice omogućuju zadržavanje vlage, što može dovesti do plijesni ili nicanja luka. Umjesto toga luk je najbolje prebaciti u košaru ili papirnatu vrećicu kako bi zrak mogao normalno cirkulirati oko njega.

Snižava visok krvni tlak: 7 razloga zašto je luk odlična ideja +0