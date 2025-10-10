Ovaj pravi jesenski gulaš nadahnut je onim "na burgundski način", odnosno francuskim vinskim gulašom… uz dodatak kestena koji mu izvrsno pristaju. Ova varijanta francuskog gulaša neodoljivo je bogata, aromatična i savršena za hladnije dane.

Sočni komadi mesa, sporo pirjani u crnom vinu i začinskom bilju, obogaćeni su nježnim zemljanim tonovima kestena i šampinjona, a rezultat je raskošno jelo koje istovremeno grije i oduševljava. Savršeno paše uz pire-krumpir i bez sumnje će oduševiti i ukućane i goste.

Juneći gulaš s kestenima - sastojci: 2 žlice maslinovog ulja

5 kriški slanine

1 kg junećeg buta

2 luka

3 češnja češnjaka

200 g šampinjona

3 mrkve

30 g glatkog brašna

200 ml crnog vina

50 ml umaka od soje

2 žlice koncentrata rajčice

600 ml vode

2 žlice timijana

sol

papar

300 g sirovih kestena

2 žlice nasjeckanog peršina, plus za posluživanje Juneći gulaš s kestenima - priprema: Zagrijte maslinovo ulje u loncu na srednje jakoj vatri. Sitno nasjeckajte slaninu i pržite je 2 minute sa svake strane. Izvadite slaninu iz lonca i ostavite je sa strane. Junetinu narežite na kockice od 2-3 cm. Stavite je u lonac u kojem ste pržili slaninu i pržite 1 minutu sa svake strane. Izvadite junetinu iz lonca i ostavite je sa strane. Luk, češnjak i gljive narežite na ploške, a mrkvu na kolutiće. Dodajte povrće u lonac i pržite ga 2-3 minute. Vratite komade junetine i pospite ih brašnom. Promiješajte pa deglazirajte lonac vinom i sojinim umakom. Pustite da polovica vina ispari, dodajte koncentrat rajčice i promiješajte. U lonac ulijte vodu, dodajte majčinu dušicu, slaninu i začinite solju i paprom. Poklopite, smanjite vatru i pirjajte 2 sata. U drugom loncu zakuhajte vodu. Kestenima urežite križ u koru i kada voda zavrije stavite ih u lonac pa kuhajte 10 minuta. Ocijedite ih i ogulite. Otklopite gulaš i dodajte kestene, promiješajte i kuhajte još 20-30 minuta. Sitno nasjeckajte peršin. Maknite gulaš s vatre, pospite peršinom, dodatno začinite ako treba i poslužite.

