Ovaj pravi jesenski gulaš nadahnut je onim "na burgundski način", odnosno francuskim vinskim gulašom… uz dodatak kestena koji mu izvrsno pristaju. Ova varijanta francuskog gulaša neodoljivo je bogata, aromatična i savršena za hladnije dane.
Sočni komadi mesa, sporo pirjani u crnom vinu i začinskom bilju, obogaćeni su nježnim zemljanim tonovima kestena i šampinjona, a rezultat je raskošno jelo koje istovremeno grije i oduševljava. Savršeno paše uz pire-krumpir i bez sumnje će oduševiti i ukućane i goste.
Juneći gulaš s kestenima - sastojci:
- 2 žlice maslinovog ulja
- 5 kriški slanine
- 1 kg junećeg buta
- 2 luka
- 3 češnja češnjaka
- 200 g šampinjona
- 3 mrkve
- 30 g glatkog brašna
- 200 ml crnog vina
- 50 ml umaka od soje
- 2 žlice koncentrata rajčice
- 600 ml vode
- 2 žlice timijana
- sol
- papar
- 300 g sirovih kestena
- 2 žlice nasjeckanog peršina, plus za posluživanje
Juneći gulaš s kestenima - priprema:
- Zagrijte maslinovo ulje u loncu na srednje jakoj vatri.
- Sitno nasjeckajte slaninu i pržite je 2 minute sa svake strane.
- Izvadite slaninu iz lonca i ostavite je sa strane.
- Junetinu narežite na kockice od 2-3 cm. Stavite je u lonac u kojem ste pržili slaninu i pržite 1 minutu sa svake strane. Izvadite junetinu iz lonca i ostavite je sa strane.
- Luk, češnjak i gljive narežite na ploške, a mrkvu na kolutiće. Dodajte povrće u lonac i pržite ga 2-3 minute. Vratite komade junetine i pospite ih brašnom. Promiješajte pa deglazirajte lonac vinom i sojinim umakom. Pustite da polovica vina ispari, dodajte koncentrat rajčice i promiješajte.
- U lonac ulijte vodu, dodajte majčinu dušicu, slaninu i začinite solju i paprom. Poklopite, smanjite vatru i pirjajte 2 sata.
- U drugom loncu zakuhajte vodu. Kestenima urežite križ u koru i kada voda zavrije stavite ih u lonac pa kuhajte 10 minuta. Ocijedite ih i ogulite.
- Otklopite gulaš i dodajte kestene, promiješajte i kuhajte još 20-30 minuta.
- Sitno nasjeckajte peršin.
- Maknite gulaš s vatre, pospite peršinom, dodatno začinite ako treba i poslužite.
