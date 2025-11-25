U Andaluziji, nedaleko od Malage, planinski lanac Sierra de las Nieves ljubomorno čuva svoje tajne, ali speleolozi ih neumorno pokušavaju razotkriti. Iznimno su ponosni na najnovije otkriće – golemi labirint podzemnih špilja, dubok stotinama metara, koji se proteže kilometrima pod zemljom.

Speleolozi i geolozi desetljećima marljivo rade i pod zemljom i na površini kako bi dešifrirali sustav tunela i galerija ispod planinskog lanca Sierra de las Nieves. Zadatak ekspedicija nije mačji kašalj – stručnjaci se spuštaju na dubine od 500 i 600 metara, provodeći nekoliko dana bez dnevnog svjetla. Znali su za velike špilje koje se skrivaju pod zemljom u tom području, ali tek su prošli mjesec otkrili da su one međusobno povezane i da tvore superšpilju. Karika koja je nedostajala pretvorila je špiljski sustav Nevero–Aire u najveći podzemni kompleks na južnom dijelu Pirenejskog poluotoka. Speleolozi su objavili da je dug više od 26 kilometara, što je šest kilometara više od Sime de la Luz, špilje koja je do sada nosila titulu najveće u Andaluziji.

A ovo je tek početak! Stručnjaci znaju, nakon godina proučavanja, da se špilje spajaju na mjestu koje tek treba otkriti, što bi značilo da postoji podzemni put dug gotovo 50 kilometara.

"Ovo je impresivno, nešto zaista iznimno – sada otvaramo Pandorinu kutiju", kaže Rogelio Ferrer, koji se spustio duboko u utrobu Zemlje i proveo pet dana u superšpilji – podzemnoj katedrali s oknima dubokima stotinama metara, golemim dvoranama i galerijama.

A sve to možemo naći u relativno malom krškom sustavu planinskog lanca Sierra de las Nieves – neusporedivo manjem od golemih krških područja u Picos de Europa ili Pirenejima na sjeveru Španjolske. Nevjerojatno je da tako golemi podzemni sustavi, kakvi su dosad viđani samo na sjeveru zemlje, postoje na tako "skučenom" području.

