Kupili ste karton jaja, došli kući, otvorili ga i uočili pukotine na ljusci. Baciti ili iskoristiti, pitanje je koje se postavlja, a kratak odgovor je: bolje baciti nego požaliti.

Je li napuklo jaje sigurno za jelo ovisi o tome kako i kada je puklo, tvrde stručnjaci. Ako je ljuska popucala prije nego što ste jaja donijeli kući najbolje je baciti oštećeno jaje jer su štetne bakterije možda već našle svoj put kroz ljusku.

Jaje koje je napuklo dok ste ga nosili kući ili rukovali njime možete koristiti - ali što prije nakon kupnje - i obavezno ga dobro termički obradite. Ako jaje nije procurilo, to znači da je membrana ispod ljuske i dalje čitava. Takva jaja uglavnom su sigurna za jelo, ali ih opet treba potrošiti odmah.

Iako se jaja pakiraju u zaštitne kutije, ona su krhka i lako pucaju tijekom prijevoza ili dok se slažu na police u trgovini i zato je važno uvijek provjeriti prije kupnje da nijedno jaje u kutiji nije popucalo. Glavna briga kod napuklih jaja je salmonela, bakterija koja može izazvati ozbiljne bolesti, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba s oslabljenim imunitetom, o kojoj više možete doznati ovdje.

Korisno je znati da svježe jaje ima prozirni bjelanjak i žuti, zaobljeni žumanjak. Kontaminirana jaja mogu biti mutna, previše tekuća ili neuobičajene boje i lošeg mirisa. Starija jaja obično plutaju u vodi jer im se povećava zračna koma, ali ovaj test nije uvijek pouzdan.

