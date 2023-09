Iz Parka dr. Franje Tuđmana u Zagrebu od 7. do 17. rujna širit će se neodoljivi mirisi pečenog mesa.



Svakoga dana od podneva do ponoći možete uživati u burgerima na kućicama 4Burgers, Burger bara, Burger Jama, Boogie Laba, Full Circlea by Marko Palfi, Bistroa Funk, Picnic Minglea & Funa, Cheesy Burgera, Pommesa, Instituta za burgere by Mate Janković, Submarine Burgera, Hidden Wine Bistroa by Deni Srdoč, Chefs Burgera by Ivan Pažanin, Mrs. Fogga i Melkiora Bašića.



Isprobali smo dio ponude na jučerašnjem otvaranju Burger Festivala i izdvojili dva gurmanska burgera i jednog "fejkera" koje vrijedi kušati.

Hidden burger, Hidden Wine Bistro by Deni Srdoč

Hidden burger Denija Srdoča donosi dašak vrhunske gastronomije na Burger Festival. Chef restorana Nebo ovjenčanog s jednom Michelinovom zvjezdicom i vlasnik riječkog Hidden bara u Zagrebu je prezentirao gourmet burger koji se ne viđa često na ovakvim događanjima.



Hidden burger spaja junetinu, robusni cheddar sir i ragu od nekoliko vrsta grilanih gljiva. Sočnost burgeru daje i kremasti Holandez te začinjeni Hidden umak, a hrskavu komponentu donosi salata i tostirani crumble od heljde.



"Sve je rađeno na ugljenu, a burger je završen u peći za pizzu," kaže nam Deni Srdoč u prolazu, pa ne čudi je riječ o jelu tostiranog peciva i s osebujnim notama dima u svakom zalogaju. Svidjet će se ljudima koji ne bježe od eksperimenata u kuhinji.



Cijena burgera: 9,50 eura

Hidden burger by Deni Srdoč (Foto: PR / Sandro Sklepić)

Dekadent 2.0., Full Circle by Marko Palfi

Dekadent 2.0 nova je i poboljšana verzija burgera koju je Marko Palfi predstavio na Burger Festivalu prije tri godine. Sočan burger se priprema od kombinacije dvaju vrhunskih vrsta govedine - španjolskog Txogitxua i japanskog Wagyjua, a sljubljuje s francuskim sirom od kravljeg mlijeka Comte.



Slast burgeru daje ukusna marmelada od karameliziranog luka i špeka i BBQ majoneza s kavom dok domaći kiseli krastavci s koprom uravnotežuju i zaokružuju bogatstvo okusa okupljenih između prepolovljenog brioš peciva.



Namirnice za pripremu ovoga burgera skuplje su od prosjeka, pa je i cijena Dekadenta 2.0 nešto viša od ostatka konkurenata na Burger festivalu. Svidjet će se istinskim ljubiteljima kvalitetnog mesa.



Cijena burgera: 15 eura

Dekadent 2.0 by Marko Palfi (Foto: PR / Sandro Sklepić)

Pannicarno, Mrs. Fog

Kada talijanski sendvič od tijesta za pizzu ili takozvani panuozzo sljubite s mesom (tal. carne) oblikovanog poput klasičnog burgera dobivate pannicarno. Upravo je ovaj hibrid pizze i burgera s četirima vrstama sira hit na kućici Mrs. Fog ove godine na Burger festivalu u Zagrebu.



Pannicarno obuhvaća 100-postotnu junetinu domaćeg uzgoja koja je položena na pecivu napravljenom od pizza tijesta, a koja se peče odmah na licu mjesta. Okusi mesa sljubljuju se s aromatičnim umakom pasta alla genovese na bazi bosiljka, pinjola i parmezana, cherry rajčicama, polusušenim rajčicama i papričicom Venetto.



Dodatnu sočnost pannicarnu daju čak četiri vrste sira – ricotta, mozzarella, pecorino romano i parmezan. Hrskavo, slasno i totalno drugačije od svega drugoga što se može probati na festivalu. Burger-fejker je to u kojem će posebno uživati ljubitelji pizza (tijesta).



Cijena: 12,50 eura

Burger Festival otvoren je u Parku dr. Franje Tuđmana u Zagrebu (Foto: Sandro Sklepić)

Burgeri nikad nisu bili originalniji: Raj za gurmane od idućeg tjedna u Tuđmanovom parku u Zagrebu +16