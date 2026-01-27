Francusko pečenje s lukom bezvremenski je klasik koji spaja najbolje od dva svijeta - dugo, sporo pirjani luk i sočno goveđe pečenje. Zvuči i izgleda komplicirano, ali zapravo se priprema vrlo jednostavno.
Karamelizirani luk dat će bogat umak prepun okusa, a meso će biti toliko mekano da će se doslovno raspadati. Ovo je jelo idealno za obiteljski ručak ili večeru, kao i za duga druženja uz kuhanje s prijateljima. Ako slučajno što i ostane, poslužit će drugi dan za fantastične sendviče.
Francusko pečenje s lukom - sastojci:
- 1 (cca 1,4 kg) goveđa lopatica u komadu, bez kostiju
- 4 čajne žličice soli, podijeljeno
- 1 čajna žličica svježe mljevenog crnog papra, podijeljeno
- 3 žlice maslinovog ulja, podijeljeno
- 6 velikih glavica žutog luka, tanko narezaogn
- 4 češnja češnjaka, nasjeckana
- 3 žlice brašna
- 240 ml suhog crnog vina
- 600 ml goveđeg temeljca
- 5 grančica svježeg timijana, plus za posluživanje
- 2 sušena lovorova lista
Francusko pečenje s lukom - priprema::
- Meso osušite papirnatim ručnikom. Začinite s 2 žličice soli i 1/2 žličice crnog papra.
- Zagrijte 1 žlicu maslinovog ulja u velikom i dubokom gusanom loncu na srednje jakoj vatri dok se ne počne sjajiti. Dodajte meso i zapecite ga tako da postane tamne zlatno-smeđe boje, oko 4 do 5 minuta sa svake strane. Prebacite na veliki tanjur.
- Smanjite vatru na srednje jaku. U lonac dodajte preostale 2 žlice maslinovog ulja, narezani luk, preostale 2 žličice soli i preostalih 1/2 žličice crnog papra. Dobro promiješajte da se sve sjedini. Poklopite i kuhajte bez miješanja 5 minuta. Otklopite, promiješajte, ponovno poklopite i kuhajte još 5 minuta.
- Otklopite i nastavite kuhati 30 do 40 minuta, u početku povremeno miješajući, a zatim - kada se luk počne karamelizirati i dobivati tamnu boju - češće. Smanjite vatru, po potrebi, ako se luk previše prima za dno.
- Postavite rešetku u donju trećinu pećnice. Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva.
- Umiješajte nasjeckani češnjak u luk i pržite 1 minutu. Pospite luk s 3 žlice brašna i zapržite 1 minutu. Umiješajte crno vino i sastružite zapržene komadiće luka s dna lonca. Umiješajte goveđi temeljac, 5 svježih grančica timijana i 2 sušena lovorova lista.
- Vratite meso sa svim sokovima u lonac i pustite da zakuha na laganoj vatri.
- Poklopite i prebacite u pećnicu. Pecite dok se meso ne počne raspadati pod vilicom, 3 do 3 1/2 sata.
- Po želji uklonite dio masnoće s površine. Izvadite i bacite timijan i lovor. Pečenje još u loncu hvataljkom ili vilicom natrgajte na komadiće veličine zalogaja.
- Po želji ukrasite s još svježih listova timijana i poslužite.