Francusko pečenje s lukom bezvremenski je klasik koji spaja najbolje od dva svijeta - dugo, sporo pirjani luk i sočno goveđe pečenje. Zvuči i izgleda komplicirano, ali zapravo se priprema vrlo jednostavno.

Karamelizirani luk dat će bogat umak prepun okusa, a meso će biti toliko mekano da će se doslovno raspadati. Ovo je jelo idealno za obiteljski ručak ili večeru, kao i za duga druženja uz kuhanje s prijateljima. Ako slučajno što i ostane, poslužit će drugi dan za fantastične sendviče.

Francusko pečenje s lukom - sastojci: 1 (cca 1,4 kg) goveđa lopatica u komadu, bez kostiju

4 čajne žličice soli, podijeljeno

1 čajna žličica svježe mljevenog crnog papra, podijeljeno

3 žlice maslinovog ulja, podijeljeno

6 velikih glavica žutog luka, tanko narezaogn

4 češnja češnjaka, nasjeckana

3 žlice brašna

240 ml suhog crnog vina

600 ml goveđeg temeljca

5 grančica svježeg timijana, plus za posluživanje

2 sušena lovorova lista Francusko pečenje s lukom - priprema:: Meso osušite papirnatim ručnikom. Začinite s 2 žličice soli i 1/2 žličice crnog papra. Zagrijte 1 žlicu maslinovog ulja u velikom i dubokom gusanom loncu na srednje jakoj vatri dok se ne počne sjajiti. Dodajte meso i zapecite ga tako da postane tamne zlatno-smeđe boje, oko 4 do 5 minuta sa svake strane. Prebacite na veliki tanjur. Smanjite vatru na srednje jaku. U lonac dodajte preostale 2 žlice maslinovog ulja, narezani luk, preostale 2 žličice soli i preostalih 1/2 žličice crnog papra. Dobro promiješajte da se sve sjedini. Poklopite i kuhajte bez miješanja 5 minuta. Otklopite, promiješajte, ponovno poklopite i kuhajte još 5 minuta. Otklopite i nastavite kuhati 30 do 40 minuta, u početku povremeno miješajući, a zatim - kada se luk počne karamelizirati i dobivati tamnu boju - češće. Smanjite vatru, po potrebi, ako se luk previše prima za dno. Postavite rešetku u donju trećinu pećnice. Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva. Umiješajte nasjeckani češnjak u luk i pržite 1 minutu. Pospite luk s 3 žlice brašna i zapržite 1 minutu. Umiješajte crno vino i sastružite zapržene komadiće luka s dna lonca. Umiješajte goveđi temeljac, 5 svježih grančica timijana i 2 sušena lovorova lista. Vratite meso sa svim sokovima u lonac i pustite da zakuha na laganoj vatri. Poklopite i prebacite u pećnicu. Pecite dok se meso ne počne raspadati pod vilicom, 3 do 3 1/2 sata. Po želji uklonite dio masnoće s površine. Izvadite i bacite timijan i lovor. Pečenje još u loncu hvataljkom ili vilicom natrgajte na komadiće veličine zalogaja. Po želji ukrasite s još svježih listova timijana i poslužite.

