Jeste li ikad probali špekmez, odnosno džem od špeka koji se u Hrvatskoj rado prevodi na ovaj način? Riječ je o američkom “izumu” koje obuhvaća karamelizirani luk i ljutiku pripremljen na masnoći od slanine uz dodatak javorovog sirupa i smeđeg šećera.
Džem od špeka je slatko-slani namaz koji se fantastično sljubljuje s kruhom i sirevima. U Sjedinjenim Američkim Državama se često poslužuje kao dio kanapea, no može se dodati različitim jelima.
Da biste dobili najbolje rezultate važno je luk i ljutiku narezati na manje komade kako bi se brzo termički obradili i karamelizirali. U smjesu možete dodati i nešto češnjaka, ali tek nakon karamelizacije luka kako isti ne bi izgorio i upropastio okus.
Poželjno je i špek narezati na manje komade kako bi se što brže ispekla. Ipak, nemojte je previše zapeći kako džem ne bi imao zagorjeli okus.
Javorov sirup i smeđi šećer će namazu dati prijeko potrebnu slatkoću, jabučni ocat podarit će svježinu i kiselost, a čili prah pikantnost.
Džem od špeka - sastojci:
- 450 g špeka
- 80 ml jabučnog octa
- 100 g smeđeg šećera
- 65 ml javorovog sirupa
- 4 ljutike
- 2 češnja češnjaka
- 1 veći luk
- 1 čajna žličica čili praha
Džem od špeka - priprema:
- U većoj tavi na srednje jakoj vatri pecite prepecite slaninu narezanu na kriške debljine oko 2,5 centimetara – pecite je sve dok ne postane hrskava. Za to će vam biti potrebno otprilike 8 do 10 minuta. Prebacite slaninu na tanjur koji ste obložili papirom za upijanje masnoće.
- Na preostaloj masnoći karamelizirajte luk i ljutiku koje ste narezali na tanke kriške. Pirjajte ih oko 15 do 20 minuta dok ne omekšaju i ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju.
- U smjesu dodajte nasjeckani češnjak, smeđi šećer, javorov sirup, jabučni ocat i čili prah. Dodajte i ocijeđeni pečeni špek. Sve dobro promiješajte. Termički obrađujte sve zajedno još oko 10 minuta uz povremeno miješanje dok se smjesa ne zgusne.
- Poslužite na kriški domaćeg kruha. Dobar tek!
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