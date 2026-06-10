Jeste li ikad probali špekmez, odnosno džem od špeka koji se u Hrvatskoj rado prevodi na ovaj način? Riječ je o američkom “izumu” koje obuhvaća karamelizirani luk i ljutiku pripremljen na masnoći od slanine uz dodatak javorovog sirupa i smeđeg šećera.

Džem od špeka je slatko-slani namaz koji se fantastično sljubljuje s kruhom i sirevima. U Sjedinjenim Američkim Državama se često poslužuje kao dio kanapea, no može se dodati različitim jelima.

Da biste dobili najbolje rezultate važno je luk i ljutiku narezati na manje komade kako bi se brzo termički obradili i karamelizirali. U smjesu možete dodati i nešto češnjaka, ali tek nakon karamelizacije luka kako isti ne bi izgorio i upropastio okus.

Poželjno je i špek narezati na manje komade kako bi se što brže ispekla. Ipak, nemojte je previše zapeći kako džem ne bi imao zagorjeli okus.

Javorov sirup i smeđi šećer će namazu dati prijeko potrebnu slatkoću, jabučni ocat podarit će svježinu i kiselost, a čili prah pikantnost.

Džem od špeka - sastojci: 450 g špeka

80 ml jabučnog octa

100 g smeđeg šećera

65 ml javorovog sirupa

4 ljutike

2 češnja češnjaka

1 veći luk

1 čajna žličica čili praha Džem od špeka - priprema: U većoj tavi na srednje jakoj vatri pecite prepecite slaninu narezanu na kriške debljine oko 2,5 centimetara – pecite je sve dok ne postane hrskava. Za to će vam biti potrebno otprilike 8 do 10 minuta. Prebacite slaninu na tanjur koji ste obložili papirom za upijanje masnoće. Na preostaloj masnoći karamelizirajte luk i ljutiku koje ste narezali na tanke kriške. Pirjajte ih oko 15 do 20 minuta dok ne omekšaju i ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. U smjesu dodajte nasjeckani češnjak, smeđi šećer, javorov sirup, jabučni ocat i čili prah. Dodajte i ocijeđeni pečeni špek. Sve dobro promiješajte. Termički obrađujte sve zajedno još oko 10 minuta uz povremeno miješanje dok se smjesa ne zgusne. Poslužite na kriški domaćeg kruha. Dobar tek!

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