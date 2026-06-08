Galerija 0 0 0 0 Dosta sam putovala po Italiji, ali nikad nisam jela poštenu focacciju. Znam, zvuči nevjerojatno, ali je istinito. Možda sam imala “sreću” da u svakom gradu nabasam na krivi panifico i tourist trap focaccerije s podgrijanim pogačama koje nemaju okus po ničemu.

Možda nisam bila u pravom gradu.

U Bariju sam znala da treba probati focacciju barese . Foccacia iz ovog lučkog grada na samoj potpetici talijanske čizme i s pogledom na Jadransko more savršeno utjelovljuje filozofiju cucine povere ili siromaške kuhinje.

Bari je lučki grad na Jadranskom moru (Foto: Shutterstock)

Talijani stvarno znaju napraviti čudo sa skromnim sastojcima iz smočnice - s nešto brašna, soli, maslinova ulja, rajčica, maslina – i krumpira.

U tijesto focaccije u Bariju obično se dodaje kuhani krumpir koji njihovim pogačama daju meku i prozračnu sredinu, dok korica na dnu ostaje hrskava. Tijesto se obilno “zalijeva” kvalitetnim maslinovim uljem iz Apulije, a katkad posipa i origanom.

Panifico Santa Rita u ulici Dottula Bianchi na kućnom broju 8 navodno, ima najbolju focacciju barese u gradu – ili su tako neslužbeno izglasali korisnici turističkih portala na internetu.

Focaccija je toliko popularna, da ljudi čekaju i po pola sata u redu da bi dobili svoj komad. I sami smo se uvjerili u to kad smo stigli pred vrata panifica jedne obične srijede početkom mjeseca lipnja.

Santa Rita je nakon tradicionalnog popodnevnog odmora trebala započeti popodnevnu šihtu u 18 sati i 15 minuta, a pred zatvorenim vratima i prije tog vremena već je čekala grupa uzbuđenih i nestrpljivih ljudi, što lokalaca, a što i turista.

Panifico Santa Rita u Bariju (Foto: Punkufer)

Kad je impozantni suvlasnik Rino otvorio vrata majušne pekare, započelo je ludilo. Iz kuhinje su kao po traci izlazile focaccie barese, a ljudi su samo dovikali uno, due, tre...odnosno onoliko komada koliko su željeli u tom trenutku.

Imajte na umu da se focaccia peče u okruglom kalupu i da će vam je prerezati na četiri dijela prije nego što je umotaju u papir i naplate je pet eura. Ako niste upućeni u ovaj proces i ne znate pričati talijanski, možda ćete doviknuti quattro u želji da dobijete svih četiri komada jednog kruga, ali zapravo ćete dobiti četiri kruga i 16 kriški sveukupno. Za 20 eura.

I imat ćete što jesti cijeli tjedan.

Focaccia barese iz pekara Santa Rita u Bariju (Foto: Shutterstock)

Focaccia je friško pečena i vruća kad je dobijete u ruke. Tekstura je savršena - mekana i i hrskava istovremeno.

Okusni profil je možda jednostavan, ali fantastičan. Domaće cherry rajčice prskaju u ustima od slasti i slatkoće i savršeno uravnotežuju slanoću maslina barese i punoću maslinovog ulja.

Ovo je jedno od onih jela koje ne izgleda impozantno, ali šokira fantastičnim okusom. Tako jednostavno, a tako savršeno. Za doručak, ručak i večeru.

U Bari se isplati vratiti ako zbog ničeg drugog, a onda zbog ove pogače.

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