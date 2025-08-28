Ako tražite brzu, jednostavnu i nevjerojatno ukusnu verziju domaćih kiselih krastavaca – ali bez kuhanja i konzerviranja – na pravom ste mjestu!

Ovi kiseli krastavci iz hladnjaka zahvaljujući triku s ledom bit će hrskavi, svježi i puni okusa. Priprema traje samo nekoliko minuta, a sve ostalo odradit će hladnjak.

Kiseli krastavci su spremni za jelo nakon jednog dana, ali postaju sve "kiseliji" kšto dulje stoji. U dobro zatvorenoj staklenci u hladnjaku mogu se čuvati najmanje 4 tjedna. Odlični su kao prilog ili dodatak sendvičima, a jednom kad ih probate, teško ćete se vratiti na kupovne!