Ako tražite brzu, jednostavnu i nevjerojatno ukusnu verziju domaćih kiselih krastavaca – ali bez kuhanja i konzerviranja – na pravom ste mjestu!

Ovi kiseli krastavci iz hladnjaka zahvaljujući triku s ledom bit će hrskavi, svježi i puni okusa. Priprema traje samo nekoliko minuta, a sve ostalo odradit će hladnjak.

Kiseli krastavci su spremni za jelo nakon jednog dana, ali postaju sve "kiseliji" kšto dulje stoji. U dobro zatvorenoj staklenci u hladnjaku mogu se čuvati najmanje 4 tjedna. Odlični su kao prilog ili dodatak sendvičima, a jednom kad ih probate, teško ćete se vratiti na kupovne!

Domaći kiseli krastavci - sastojci:

  • 5 manjih svježih krastavaca, tanko narezanih
  • 1 veliki luk, prepolovljen i tanko narezan
  • 1 žlica soli
  • 2 žlice šećera
  • 1 šalica leda u kockicama
  • 350 ml bijelog octa
  • 2 čajne žličice začinskog sjemena celera
  • 1 čajna žličica sjemenki komorača, po želji
  • 6 grančica kopra, ili više, po želji

Domaći kiseli krastavci - priprema:

  1. Stavite krastavce i luk u veliku zdjelu. Pospite solju i šećerom. Dobro promiješajte, prekrijte kockicama leda i stavite u hladnjak na 2 sata.
  2. Pomiješajte ocat i sjemenke celera.
  3. Ocijedite krastavce i luk i sačuvajte 1 šalicu vode. Krastavce, luk i kopar složite dvije staklenke od litre. Dodajte većinu sačuvane vodu sa soli i šećerom u staklenke. Pritisnite drvenom žlicom da mjehurići zraka izađu, a zatim ulijte ostatak vode. Poklopite i stavite u hladnjak na najmanje 24 sata.