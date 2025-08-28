Ako tražite brzu, jednostavnu i nevjerojatno ukusnu verziju domaćih kiselih krastavaca – ali bez kuhanja i konzerviranja – na pravom ste mjestu!
Ovi kiseli krastavci iz hladnjaka zahvaljujući triku s ledom bit će hrskavi, svježi i puni okusa. Priprema traje samo nekoliko minuta, a sve ostalo odradit će hladnjak.
Kiseli krastavci su spremni za jelo nakon jednog dana, ali postaju sve "kiseliji" kšto dulje stoji. U dobro zatvorenoj staklenci u hladnjaku mogu se čuvati najmanje 4 tjedna. Odlični su kao prilog ili dodatak sendvičima, a jednom kad ih probate, teško ćete se vratiti na kupovne!
Domaći kiseli krastavci - sastojci:
- 5 manjih svježih krastavaca, tanko narezanih
- 1 veliki luk, prepolovljen i tanko narezan
- 1 žlica soli
- 2 žlice šećera
- 1 šalica leda u kockicama
- 350 ml bijelog octa
- 2 čajne žličice začinskog sjemena celera
- 1 čajna žličica sjemenki komorača, po želji
- 6 grančica kopra, ili više, po želji
Domaći kiseli krastavci - priprema:
- Stavite krastavce i luk u veliku zdjelu. Pospite solju i šećerom. Dobro promiješajte, prekrijte kockicama leda i stavite u hladnjak na 2 sata.
- Pomiješajte ocat i sjemenke celera.
- Ocijedite krastavce i luk i sačuvajte 1 šalicu vode. Krastavce, luk i kopar složite dvije staklenke od litre. Dodajte većinu sačuvane vodu sa soli i šećerom u staklenke. Pritisnite drvenom žlicom da mjehurići zraka izađu, a zatim ulijte ostatak vode. Poklopite i stavite u hladnjak na najmanje 24 sata.