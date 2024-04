Titula najboljeg na svijetu ove godine trebala bi pripasti Disfrutaru, restoranu u Barceloni. Jasno, top liste najboljih oduvijek su predmet ozbiljnih rasprava, a često i negodovanja. Posebno je to naglašeno kad su najbolji restorani na svijetu u pitanju, jer stotine je onih koji pretendiraju na takvo laskavo priznanje. Nekoliko je relevantnih izbora, medijski najzvučniji The World's 50 Best Restaurants u Las Vegasu će 5. lipnja obznaniti tko će 2024. pamtiti kao godinu koja je zabetornirala njihov status među gastronomskim velikanima.

Nakon Mirazura u francuskom Mentonu čije kombinacije fenomenalnog povrća/voća i dan danas pamtimo , ili pak Centrala u Limi čija prošlogodišnja titula je iako zaslužena nešto zakašnjela , ovog lipnja vjerujemo da će se šampanjac otvoriti u katalonskoj prijestolnici. I to ne jer Disfrutar trenutačno drži drugo mjesto na 50 Best listi (najbolji restoran u Europi) ili jer je ove godine konačno dobio treću Michelinovu zvjezdicu. Razlog je još jednostavniji. Rijetka su mjesta nakon kojih odlazak u bilo koji drugi restoran više neće biti niti približno uzbudljivo iskustvo. Gozba je to u trajanju od preko četiri sata, u 30-ak slijedova ukusne, zabavne i teško prepričljive hrane.

Disfrutar u Barceloni - 7 (Foto: Ivan Kaštelan)

Poštene cijene, okus na prvom mjestu

Njegovi vlasnici Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casanas u legendarnom El Bulliju Ferrana Adrije dvanaest sezona bili su zaduženi za kreativnost. U svom novom projektu, u nešto ležernijem izdanju, nastavili su s korištenjem novih kulinarskih tehnika u istraživanju namirnica, ali s misijom da okus ostane na prvom mjestu. Uz to, ne manje bitno, za restoran koji je svjetski top Disfrutar nije preskupo mjesto. Nema dodatnih troškova za kavijar ili tartufe kao što je postao slučaju u sve većem broju objekata ovog, ail i nižeg ranga.

"Koristimo kreativnost da bi hrana bila ukusna, ali i da bi kod gosta izazvali emociju. I vjerujem da je to nešto što naši gosti pamte. Trudimo ih se uvijek osobno pozdraviti, jer svakog dana najmanje jedan od nas je u restoranu. Želimo čuti odakle su došli, koji je razlog zbog čega su odabrali Disfrutar, ali i jesmo li ispunili očekivanja. Puno je ljudi koji sjednu na avion i dolete u Barcelonu samo da bi kušali naša jela. Takvi zaslužuju naše maksimalno poštovanje. Ako postanemo broj jedan na svijetu ostat ćemo isti, jer i sad radimo na način kako mi želimo - kazao nam je Eduard Xatruch nakon što nas je dočekao uoči ručka u Disfrutaru.

Lista čekanja

Rezervaciju za ovaj gastronomski hram nije jednostavno dobiti, s današnjim danom nema slobodnog stola do travnja 2025., ali oni tvrdoglavo i sasvim netipično ne žele raditi vikendom. Ljeti uzimaju dva tjedna kolektivnog godišnjeg odmora, baš kao i tijekom božićno novogodišnjih praznika.

Disfrutar u Barceloni - 2 (Foto: Ivan Kaštelan)

"Od početka je radni tjedan u Disfrutaru pet dana. U startu bili smo zatvoreni nedjeljom i ponedjeljkom, no s vremenom smo odlučili da želimo cijele vikende provoditi s našim obiteljima i prijateljima. Ako razmišljate kao poduzetnik to je sasvim nelogičan potez, ali isto tako da razmišljamo samo o novcu ovaj restoran ne bi ni postojao. Također, mi imamo kapacitet za posluživati više ljudi za ručak i večeru. Kad smo otvorili restoran prije devet godina bilo je mjesta za 75 osoba po sittingu. Ali to se mijenja. Svake godine smanjujemo broj sjedalica, a povećavamo broj zaposlenika. Morate priznati da to nema veze s poduzetništvom, ali to je tako jer želimo da iskustvo bude svake godine sve bolje. Sav novac koji ostane kad isplatimo plaće ulažemo natrag u razvoj naša tri restorana", otkrio nam je suvlasnik, i ljubazno nam ponudio upgrade za stol koji se nalazi u njihovoj kuhinji laboratoriju gdje smišljaju nove recepte. Proces je to koji u Disfrutaru ne prestaje, i u potpunosti je javan jer sve svoje recepte i rezultate istraživanja publiciraju.

Nema biranja

Zanimljivo je da gosti, osim što odaberu između dva menija (klasici restorana ili onaj s novim jelima) ne znaju unaprijed što će jesti tog dana. U Disfrutaru smatraju da se gost ne bi trebao zamarati s onim što će mu iduće doći na stol. A iako svake godine kreiraju više desetaka u potpunosti novih autorskih jela, nemoguće je zaobići njihov Panchino uštipak koji je bogato nadjeven kavijarom, ili pizzu na koju se riba veća količina crnog tartufa.

"Iako smo trojica chefova svi potpisujemo jela koja izlaze pred goste. Ali ne samo nas troje, već svi oni koji provode vrijeme za kuhinjskim jedinicama mogu dati svoje prijedloge. Jako je važno da restoran ima svoj stil. Jelo na koje se odlučimo mora izgledati tako da kad vidite fotografiju pomislite: ovo mora da je Disfrutar. To nije jednostavno, jer na duži period biti jedinstven i imati svoj stil je jako teško. To je nešto na što konstantno morate biti fokusirani. Nas troje već 25 godina radimo zajedno. Vjerujem da je recept našeg dugogodišnjeg uspjeha što gotovo na identičan način razmišljamo o životu, obitelji, ali i o poslu", priča nam Xatruch, provodeći nas kroz vinski podrum, a sve kako bi se naš stol u 10-ak minuta transformirao u living table za deserte. U pitanju je koncept kojeg su produkt dizajneri realizirali upravo po njihovoj ideji i poslužuje se samo jednog grupi za ručak i večeru.

Rasvjeta u eksperimentalnoj kuhinji se priguši, bijeli stolnjak se teatralno razgrne, a glazba se postepeno pojačava. Osoblje simultano otvara ploče na stolu... a ispod njih se kriju deseci slatkih iznenađenja, orašasti plodovi, voće i cvijeće. Kroz cijeli proces, koji više nalikuje kazališnoj predstavi nego ručku osobno vodi Oriol Castro... zaista nevjerojatno iskustvo!

