Ako tražite recept za tortu od čokolade koja je sočna i puna okusa, jednostavna, a opet upečatljiva… upravo ste ga našli. Ova čokoladna torta jednostavna je za pripremu – biskvit se zamiješa i izlije u kalup, a dok se hladi, vi samo morate napraviti jednostavnu glazuru - za što će vam trebati manje od 5 minuta.

Tajni sastojak (i glavni i odgovorni za umami ove torte) je - maslinovo ulje. Ono ovdje nije tek zamjena za obično ulje ili maslac, već donosi posebnu sočnost, raskošan okus i svilenkastu teksturu. Učinit će ovi tortu posebnom, a trenutak u kojem je prvi put kušate – nezaboravnim. Dobar tek!

Čokoladna torta s maslinovim uljem - sastojci: Za biskvit 100 g glatkog brašna

220 g šećera u prahu

60 g kakaa u prahu

1/2 čajne žličice sode bikarbone

1/2 čajne žličice praška za pecivo

1/4 čajne žličice košer soli

70 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

120 g kiselog vrhnja

1 veliko jaje

1 žumanjak

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

120 ml vruće vode Glazura od čokolade 170 g poluslatke čokolade, usitnjene

1 žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja

60 g kiselog vrhnja, sobne temperature

1/2 žlice meda

sitno nasjeckane pržene slane pistacije, za ukras Čokoladna torta s maslinovim uljem - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva i namastite unutrašnjost okruglog kalupa za torte promjera 20 ili 23 cm, a dno obložite papirom za pečenje. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer u prahu, kakao u prahu, sodu bikarbonu, prašak za pecivo i sol. U šalici pomiješajte maslinovo ulje, kiselo vrhnje, jaje, žumanjak i ekstrakt vanilije. Ulijte u zdjelu sa suhim sastojcima i miješajte pjenjačom dok se napola ne sjedini, a zatim ulijte vruću vodu i dobro miješajte pjenjačom dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Smjesu ulijte u kalup i ravnomjerno rasporedite. U kalupu od 20 cm pecite 35-40 minuta, a u kalupu od 23 cm 30-35 minuta. Biskvit je gotov kada naraste i kada čačkalica zabodena u sredinu izađe suha ili s tek nekoliko mrvica. Ostavite biskvit da se hladi u kalupu oko 20 minuta, zatim ga izvadite i ohladite na rešetki još 20-ak minuta, da bude mlak. Čokoladu i ulje zagrijavate u mikrovalnoj pećnici u intervalima od 30 sekundi dok ne postanu glatki ili na zagrijavajte na štednjaku na laganoj vatri pazeći da vam ulje ne zagori. Kad se čokolada otopi, umiješajte kiselo vrhnje i med. Glazura bi trebala biti sjajna i lako razmaziva. Izlijte glazuru na sredinu biskvita i žlicom je razmazujte prema rubovima. Pospite usitnjenim pistacijama i uživajte.

