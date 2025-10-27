Ako tražite jednostavan, brz i nevjerojatno sočan kolač, ovaj kolač od mandarina bit će pravo otkriće. Sve što vam treba su svježe mandarine, nekoliko osnovnih sastojaka i – blender! U ovom receptu koriste se mandarine s korom, što kolaču daje intenzivan okus.
Rezultat je lagan, prozračan i mirisan kolač koji savršeno pristaje uz jutarnju kavu, popodnevni čaj ili kao osvježavajući desert nakon ručka. Njegova jednostavnost i svježina osvojit će vas već na prvi zalogaj, a uz to se priprema za svega nekoliko minuta.
Kolač od mandarina - sastojci:
- 2 jaja
- 3 mandarine
- 125 ml ulja
- 225 g šećera
- 225 g glatkog brašna
- 2 čajne žličice praška za pecivo
Kolač od mandarina - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Namastite i pobrašnite kalup za kuglof, kruh ili tortu.
- U blenderu izmiksajte jaja, mandarine (prerezane na pola i bez koštica), ulje i šećer.
- U zdjeli pomiješajte brašno i prašak za pecivo.
- Ulijte smjesu jaja i mandarina u brašno i dobro promiješajte.
- Izlijte smjesu u pripremljeni kalup i pecite 25 do 30 minuta ili dok ne postane zlatnosmeđe boje.
- Ostavite da se kolač hladi 10 minuta na sobnoj temperaturi pa ga izvadite iz kalupa.
