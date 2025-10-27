Ako tražite jednostavan, brz i nevjerojatno sočan kolač, ovaj kolač od mandarina bit će pravo otkriće. Sve što vam treba su svježe mandarine, nekoliko osnovnih sastojaka i – blender! U ovom receptu koriste se mandarine s korom, što kolaču daje intenzivan okus.

Rezultat je lagan, prozračan i mirisan kolač koji savršeno pristaje uz jutarnju kavu, popodnevni čaj ili kao osvježavajući desert nakon ručka. Njegova jednostavnost i svježina osvojit će vas već na prvi zalogaj, a uz to se priprema za svega nekoliko minuta.

Kolač od mandarina - sastojci: 2 jaja

3 mandarine

125 ml ulja

225 g šećera

225 g glatkog brašna

2 čajne žličice praška za pecivo Kolač od mandarina - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Namastite i pobrašnite kalup za kuglof, kruh ili tortu. U blenderu izmiksajte jaja, mandarine (prerezane na pola i bez koštica), ulje i šećer. U zdjeli pomiješajte brašno i prašak za pecivo. Ulijte smjesu jaja i mandarina u brašno i dobro promiješajte. Izlijte smjesu u pripremljeni kalup i pecite 25 do 30 minuta ili dok ne postane zlatnosmeđe boje. Ostavite da se kolač hladi 10 minuta na sobnoj temperaturi pa ga izvadite iz kalupa.

