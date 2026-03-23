Donosimo vam recept za jednostavan, a raskošan desert - kolač od kokosa. Iako izgleda i okusom podsjeća na složenije slastice, priprema je iznenađujuće laka jer se biskvit radi od gotove smjese.

Kolač od kokosa izuzetno je sočan, bogat i prekriven laganom kremom, pa će ljubitelji tropskih okusa uživati. Ovaj je kolač idealan za obiteljska druženja, ali i kao slatki užitak - bez ikakva razloga.

Kolač od kokosa - sastojci: Za biskvit 400 g gotove smjese za biskvit

3 bjelanjka (sobne temperature)

300 ml vode

30 g ribanog kokosa, po želji zaslađenog Za preljev 400 ml zaslađenog kondenziranog mlijeka

1 čajna žličica ekstrakta kokosa Za kremu 200–250 ml tučenog vrhnja

30 g ribanog kokosa, zaslađenog Kolač od kokosa - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Lim dimenzija približno 33 x 23 cm lagano premažite uljem ili obložite papirom za pečenje. U velikoj zdjeli miksajte smjesu za biskvit, bjelanjke, vodu i kokos najprije na laganoj brzini oko 30 sekundi, zatim na srednjoj brzini još 2 minute. Smjesu izlijte u pripremljeni lim i pecite 20–25 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ostavite da se hladi 10 minuta. Pomiješajte kondenzirano mlijeko i ekstrakt kokosa. Vilicom ili štapićem izbockajte cijeli kolač kako bi upio preljev. Polako prelijte polovicu smjese i ostavite da odstoji 3 minute, zatim dodajte ostatak. Ostavite kolač da se hladi još oko 1 sat. U međuvremenu lagano prepecite kokos na suhoj tavi na laganoj vatri, uz stalno miješanje, dok ne dobije zlatnu boju. Ohladite. Na ohlađeni kolač ravnomjerno rasporedite tučeno vrhnje. Pospite prepečenim kokosom. Pokrijte i stavite u hladnjak najmanje 4 sata, dok se potpuno ne ohladi i stisne.

Trik-sastojci iz smočnice koji će poboljšati okus jela, a kada doma nemate temeljca ni kocke za juhu +0