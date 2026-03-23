Donosimo vam recept za jednostavan, a raskošan desert - kolač od kokosa. Iako izgleda i okusom podsjeća na složenije slastice, priprema je iznenađujuće laka jer se biskvit radi od gotove smjese.
Kolač od kokosa izuzetno je sočan, bogat i prekriven laganom kremom, pa će ljubitelji tropskih okusa uživati. Ovaj je kolač idealan za obiteljska druženja, ali i kao slatki užitak - bez ikakva razloga.
Kolač od kokosa - sastojci:
Za biskvit
- 400 g gotove smjese za biskvit
- 3 bjelanjka (sobne temperature)
- 300 ml vode
- 30 g ribanog kokosa, po želji zaslađenog
Za preljev
- 400 ml zaslađenog kondenziranog mlijeka
- 1 čajna žličica ekstrakta kokosa
Za kremu
- 200–250 ml tučenog vrhnja
- 30 g ribanog kokosa, zaslađenog
Kolač od kokosa - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Lim dimenzija približno 33 x 23 cm lagano premažite uljem ili obložite papirom za pečenje.
- U velikoj zdjeli miksajte smjesu za biskvit, bjelanjke, vodu i kokos najprije na laganoj brzini oko 30 sekundi, zatim na srednjoj brzini još 2 minute.
- Smjesu izlijte u pripremljeni lim i pecite 20–25 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.
- Ostavite da se hladi 10 minuta.
- Pomiješajte kondenzirano mlijeko i ekstrakt kokosa.
- Vilicom ili štapićem izbockajte cijeli kolač kako bi upio preljev. Polako prelijte polovicu smjese i ostavite da odstoji 3 minute, zatim dodajte ostatak.
- Ostavite kolač da se hladi još oko 1 sat.
- U međuvremenu lagano prepecite kokos na suhoj tavi na laganoj vatri, uz stalno miješanje, dok ne dobije zlatnu boju. Ohladite.
- Na ohlađeni kolač ravnomjerno rasporedite tučeno vrhnje. Pospite prepečenim kokosom.
- Pokrijte i stavite u hladnjak najmanje 4 sata, dok se potpuno ne ohladi i stisne.
