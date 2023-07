Bez obzira na to što se Zagreb polako prazni zbog ljetnih odmora, neka mjesta u gradu i dalje su puna – poput Boogie Laba, zanatske pekarnice, bistroa i bara u jednom, koji ćete naći u novom kompleksu Parka kneževa. Terasa zaklonjena od popodnevnog sunca u ponedjeljak nakon posla bila je puna, a zauzet je bio i dobar broj stolova unutra. Profil gostiju je doista šarolik: od ekipe koja je došla na pizzu i koju čašu vina nakon posla do onih koji soliraju uz laptop i rade. Prostor koji "diše", s visokim stropovima i zanimljivim detaljima mjesto je na kojem je lako zaboraviti na vrijeme.

U Boogie Labu ima se što jesti od otvaranja u sedam ujutro pa sve do kasnih večernjih sati. U pospane sate dolazi se po kroasane, danish peciva i cruffine sa zanimljivim kombinacijama sastojaka poput kikirikija i slane karamele, kimchija i wasabi majoneze ili kumkvata – ali i klasicima s vanilijom i šumskim voćem, pistacijama, čokoladom, marelicom… Cijene kroasana su im od 1,4 eura do 2,5 eura.

Od 9 do 15:30 vrijeme je za brunch uz granolu, razna jela s jajima ili francuski tost po cijenama od šest do 11 eura. Od 18 do 23 sata možete naručiti tapase ili pizze (koje uspoređuju s pinsom romanom), a koštaju od 9 do 15 eura. Među tapasima ćete naći jela poput pastrve u lisnatom tijestu, tjestenine i tartara, koji koštaju od 9 do 16 eura.

Rezervacije u Boogie Labu ne primaju, osim za veća društva, a korisno je znati i da nedjeljom rade od 8 do 16. Vikendom ili u vrijeme špice nije nimalo neobično stati u red i pričekati da se oslobodi stol.

Jedna od novosti u ponudi su i sladoledi, za koje bismo mirne duše mogli reći da su jedni od najzanimljivijih koje možete probati u gradu. Sladoledi s potpisom kreativca Dina Galvagna reklamiraju se kao dnevno svježi, pripremljeni metodom zamrzavanja tekućim dušikom, kako bi prirodni sastojci koji se koriste zadržali kvalitetu. Korneti se također rade na licu mjesta da bi bili što hrskaviji, a poseban okus i teksturu daje im sladno brašno.

Sladoledi s kornetom dolaze posluženi kao da su upravo "pljusnuli" u tanjur, a osim zaigrane prezentacije, dobro je što kornet lako možete trgati i njime pokupiti posljednju kap sladoleda s tanjura. Ledene poslastice dolaze i na štapiću, također efektno poslužene, a granita od badema pijucka se uz espresso i dolazi uz brioche, kako se jede na Siciliji. Za najveći gušt granitu polijte kavom i kad omekša, razmažite je na pecivo.



Meni Ice Ice Baby broji pet kombinacija okusa: Gianduja – lješnjak (dvije kuglice sladoleda, kornet iz LAB-a, tostirani lješnjaci, slani karamel), Pistacchio s limunom (dvije kuglice sladoleda, kornet iz LAB-a, krema od limuna i tostirane sjemenke buče), Granita (tal. sorbet) od badema s espressom (dvije kuglice granite od badema, sicilijanski brioche i espresso), Malina i marelica na štapiću (sorbet od maline i marelice, miso karamelizirane sjemenke suncokreta) i Gentelmans Popsicle (dvije kuglice sladoleda aromatizirane duhanom s rye whiskeyjem, čokoladom i tostiranim lješnjacima. Sorbete na štapiću platit ćete pet eura, a ostali su za euro skuplji.

Iako se novi zagrebački hotspot hvali na sva usta, jedna od zamjerki gostiju na Googleovim recenzijama je dugo čekanje na hranu. Po tom pitanju ne možemo prigovoriti jer smo ležerno došli samo na slatkač i nismo umirali od gladi. Proveli smo neko vrijeme čavrljajući i zabavljajući se komentirajući simpatičnog psa s golemim ovratnikom koji je vlasnicu za susjednim stolom žicao komad pizze, kao i analizirali uzbudljivi meni - vagali hoćemo li igrati na sigurno s omiljenom pistacijom, istražiti dimljene arome, mazati sladoled na pecivo ili testirati osvježavajući štapić.

Otkako smo sjeli do trenutka kada su pistacija s limunom i malina s marelicom na štapiću stigli na stol prošlo je oko pola sata. Ledena remek-djela ne samo da izgledaju sjajno nego, ako ste iole znatiželjni, zaokupit će vas svojim komponentama. Izbjegli smo brain freeze puštajući ledeni sorbet da se topi i zaronili žlice u meku pistaciju i limun. Superkremasta tekstura uistinu je posebna, drukčija od klasičnog sladoleda, gotovo kao kakav smrznuti namaz - i savršena protuteža hrskavim sjemenkama buče. Ni takav kornet još nismo nigdje drugdje probali: tanak, hrskav – ali ne i suh, s lijepom aromom i okusom.

Sladoled nije presladak, a okusi su toliko intenzivni da ako zatvorite oči jasno možete vidjeti limune i pistacije s talijanskog juga. Meditiranje na stranu, ako volite ovu kombinaciju okusa, doći ćete na svoje. Ipak, zaključili smo da je limun ipak nešto jači, pa izdominira pistaciju, koja ode u drugi plan kada se nađu u istom zalogaju. Ista stvar je i s nježnom marelicom, koja izgubi koju nijansu u duetu sa šumskim bobicama.

Sladoled u Boogie Labu doživljaj je i zbog toga što mijenja okus kako se topi, pa mu je dobro dati vremena i uživati u novim okusima i aromama koje se oslobađaju. Strpljenje se nagrađuje snažnijim okusima koji iskaču s vremenom, pa nema smisla navaliti i propustiti predstavu. Super je i to što se topi taman dovoljno sporo da stignete komentirati, uživati, zabaviti se i prepustiti trenutku.

