"100% plant based, održivo i provjereno ukusno - brački plant based restoran BioMania, svrstan u top 10 veganskih i vegetarijanskih restorana na svijetu prema TripAdvisoru , stigao je u Tkalčićevu“, najavili su BioManiaci, čija je priča krenula još 2018. na Braču.

"Riječ je o restoranu koji gotovo sve svoje namirnice nabavlja od OPG-ova iz okolice Zagreba i Dalmacije, a koji je drugu godinu zaredom do TripAdvisorove titule Best of the Best i pozicije unutar top 10 veganskih i vegetarijanskih restorana na svijetu, s ocjenom odličan 5.0. Tako se hrvatska BioMania našla uz bok svjetski priznatih plant based restorana, kao što su peruanski Chia Vegan Kitchen iz Cusca, Blue bar iz Barcelone, indijski Time Traveller i Veggie Pause iz Maroka.

Još prije šest godina Dario Kožul pokrenuo je prvi plant based street food u Hrvatskoj, u kućici na tek formiranom food courtu na Zlatnom ratu, da bi već godinu dana poslije otvorio i bistro u centru Bola. Od samog početka BioMania se isticala drugačijim pristupom, s naglaskom na održive principe, te kvalitetu i okuse jela“, kažu u restoranu koji ćete naći pri vrhu Tkalčićeve ulice.

BioMania - 5 (Foto: BioMania)

Što je na meniju?

Na jelovniku će biti plant based i organski omleti, burgeri, njoki s tartufima, bureci ali i sezonska jela, poput sarmi i knedla od šljiva. Na karti pića naći će se i biodinamička vina. Namirnice koje koriste u pripremi jela dolaze iz organskog uzgoja – bez GMO-a, antibiotika i kemikalija. Salata, cikla, blitva i bundeva stižu iz Svetog Petra Čvrsteca, mikrozelenje iz Poljane Čička, batat iz Pakraca, lješnjaci iz Koprivnice, a biodinamička vina iz Starog Grada na Hvaru.

BioMania - 2 (Foto: BioMania)

"Preko 90 posto voća i povrća dolazi od lokalnih poljoprivrednika, a namirnice koje se ne mogu pronaći u Hrvatskoj, poput banana, kvinoje ili avokada, dobavljamo od certificiranih organskih farmi i provjerenih proizvođača. Također, većina jela je bez glutena. U srcu našeg djelovanja je održivost i primjena održivih praksi, od utjecaja na lokalnu zajednicu, upravljanja otpadom, energijom i vodom do kružne ekonomije i operativnih procedura.

U kuhinji vladaju načela zero wastea, razdvaja se otpad, a organski kompost šalje se ekološkim proizvođačima. Što se tiče vode, fokus je na smanjenju potrošnje“, kažu u restoranu koji će u Tkalčićevoj ulici imati 80 sjedećih mjesta, od čega je 25 na terasi. Dobrodošli su i kućni ljubimci jer je BioMania pet friendly. Svoja vrata BioMania u Zagrebu otvara 28. prosinca, a u početku će raditi svakim danom od 11 (uskoro i ranije) do 23 sata.

Najfiniji ukras: Kako napraviti mirisne limuncine - ušećerene korice limuna +1