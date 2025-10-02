Ove lazanje s bijelim umakom oduševit će sve ljubitelje sira. Umjesto bešamela, u njih ide krem sir, ali i svježi sir, svježa mozarella, cheddar i gauda. Kome nije dovoljno – može ih posuti i parmezanom.

Umjesto mljevenog mesa, u bijele lazanje dolazi talijanska kobasica salsiccia koja se radi od svježe svinjetine i sve češće se može naći i u supermarketima, pa ne morate planirati odlazak u specijalizirane trgovine ili u Italiju.

Svježi bosiljak i origano dodat će puno arome i svježine ovom jelu. Ako ih želite napraviti unaprijed, složite lazanje i spremite ih u hladnjak, a kada ste spremni - samo ih ispecite.

Bijele lazanje - sastojci: 300–400 g suhih listova za lazanje

450 g talijanske kobasice

2 rebra celera, nasjeckana

1 srednji luk, nasjeckan

3 češnja češnjaka, nasjeckana

120 ml bijelog vina

250 ml vrhnja za kuhanje

85 g krem sira

2 čajne žličice nasjeckanog svježeg bosiljka

2 čajne žličice nasjeckanog svježeg origana ili 1/2 čajne žličice sušenog origana

1 čajna žličica papra

3/4 čajne žličice soli

1 veliko jaje, lagano umućeno

200 g naribanog bijelog cheddra

375 g svježeg sira

340 svježe mozzarelle, narezane

150 g naribane gaude

naribani parmezan, po želji Bijele lazanje - priprema: Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Skuhajte tjesteninu za lazanje prema uputama na pakiranju da bude al dente. U velikoj tavi pržite kobasicu, celer, luk i češnjak na srednje jakoj vatri 6-8 minuta, razbijajući kobasicu kuhačom u mrvice. Umiješajte vino i zakuhajte pa kuhajte 3-4 minute ili dok se tekućina ne reducira na pola. Dodajte vrhnje, krem sir, začinsko bilje, papar i sol i miješajte dok se sir ne otopi. U maloj zdjeli pomiješajte jaje, cheddar i svježi sir. U namašćenu posudu za pečenje dimenzija 33x23 cm složite listove lazanja, prekrijte ih polovicom smjese s kobasicama, polovicom smjese cheddra i polovicom količine mozzarelle. Ponovite s ostalim sastojcima i završite slojem tjestenine pa je pospite gaudom. Pecite pokriveno alu-folijom 50-60 minuta pa otkrijte i zapecite, još 10-15 minuta. Ostavite da odstoji 15 minuta prije posluživanja. Po želji pospite naribanim parmezanom.

