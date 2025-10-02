Ove lazanje s bijelim umakom oduševit će sve ljubitelje sira. Umjesto bešamela, u njih ide krem sir, ali i svježi sir, svježa mozarella, cheddar i gauda. Kome nije dovoljno – može ih posuti i parmezanom.
Umjesto mljevenog mesa, u bijele lazanje dolazi talijanska kobasica salsiccia koja se radi od svježe svinjetine i sve češće se može naći i u supermarketima, pa ne morate planirati odlazak u specijalizirane trgovine ili u Italiju.
Svježi bosiljak i origano dodat će puno arome i svježine ovom jelu. Ako ih želite napraviti unaprijed, složite lazanje i spremite ih u hladnjak, a kada ste spremni - samo ih ispecite.
Bijele lazanje - sastojci:
- 300–400 g suhih listova za lazanje
- 450 g talijanske kobasice
- 2 rebra celera, nasjeckana
- 1 srednji luk, nasjeckan
- 3 češnja češnjaka, nasjeckana
- 120 ml bijelog vina
- 250 ml vrhnja za kuhanje
- 85 g krem sira
- 2 čajne žličice nasjeckanog svježeg bosiljka
- 2 čajne žličice nasjeckanog svježeg origana ili 1/2 čajne žličice sušenog origana
- 1 čajna žličica papra
- 3/4 čajne žličice soli
- 1 veliko jaje, lagano umućeno
- 200 g naribanog bijelog cheddra
- 375 g svježeg sira
- 340 svježe mozzarelle, narezane
- 150 g naribane gaude
- naribani parmezan, po želji
Bijele lazanje - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva.
- Skuhajte tjesteninu za lazanje prema uputama na pakiranju da bude al dente.
- U velikoj tavi pržite kobasicu, celer, luk i češnjak na srednje jakoj vatri 6-8 minuta, razbijajući kobasicu kuhačom u mrvice.
- Umiješajte vino i zakuhajte pa kuhajte 3-4 minute ili dok se tekućina ne reducira na pola. Dodajte vrhnje, krem sir, začinsko bilje, papar i sol i miješajte dok se sir ne otopi.
- U maloj zdjeli pomiješajte jaje, cheddar i svježi sir.
- U namašćenu posudu za pečenje dimenzija 33x23 cm složite listove lazanja, prekrijte ih polovicom smjese s kobasicama, polovicom smjese cheddra i polovicom količine mozzarelle. Ponovite s ostalim sastojcima i završite slojem tjestenine pa je pospite gaudom.
- Pecite pokriveno alu-folijom 50-60 minuta pa otkrijte i zapecite, još 10-15 minuta. Ostavite da odstoji 15 minuta prije posluživanja.
- Po želji pospite naribanim parmezanom.
