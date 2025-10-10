Kad nemate vremena, a zaželite se roštilja… ili onda kada nije vrijeme za roštilj, ovaj će vam recept utažiti želju. BBQ se ovdje odnosi na okus, a ne na metodu pripreme, a sve što vam treba su pileća prsa, nekoliko osnovnih začina, dimljeni sir, BBQ umak i – pećnica. I naravno, nekoliko minuta za pripremu i malo strpljenja dok se piletina ne ispeče.

Ova brza i jednostavna BBQ piletina puna je okusa, odlično se slaže i s krumpirom i sa salatom ili samo s kruhom, a u trenu će vas odvesti iz užurbanog radnog tjedna nekamo na izlet. Dobar tek i uživajte!

BBQ piletina iz pećnice - sastojci: 4 komada pilećih prsa, bez kostiju i kože, otprilike iste veličine

sol, po ukusu

papar, po ukusu

120 ml BBQ umaka

110 g dimljenog tvrdog sira, naribanog

2 mlada luka, tanko narezana, po želji BBQ piletina iz pećnice - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Obložite lim za pečenje papirom za pečenje. Batom za meso istucite pileća prsa da budu što tanja. Složite ih u jednom sloju na pripremljeni lim za pečenje i začinite solju i paprom. Prekrijte svaki komad umakom za roštilj, a zatim pospite naribanim sirom. Pecite 10 do 20 minuta (ovisno o debljini mesa), zatim pokrijte folijom i ostavite da odstoji 5 minuta. Ukrasite mladim lukom i poslužite s prilogom po želji.

DoBar doručak s pogledom na more: Mjesto na kojem ljubitelji glazbe, vina i hrane dolaze na svoje +29