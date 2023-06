Nakon burgera i pizza na Strossmayerov trg u Zagrebu stigao je prvi Asian Street Food Festival koji broji 11 kućica s najrazličitijim specijalitetima i pićima. Jellyfish in Space, Sushi & Poke by Soho, Thai Thai, Purple Monkey, Asian Burgers by Mate Janković, Full Circle Katsu by Marko Palfi, Bite of Fun by Melkior, K-dog, Picnic Craft Bar, Gingle Bells i Central bar već su na dan otvorenja radili punom parom, a što sve pripremaju možete provjeriti do 25. lipnja.

Purple Monkey

Za omiljene gyoze, meke punjene jastučiće od tijesta koji se kuhaju na pari slijedite ljubičastog majmuna. Gyoza bar by Purple Monkey nudi pet vrsta gyoza - s patkom, piletinom, svinjetinom ili povrćem (kupus, mrkva, luk), kao i slatke gyoze s jabukama, kremom od kokosa i cimetom. Volite li hrskavo, napomenite da želite pržene gyoze, koje su i nama preporučili, a birati možete između 6, 12 ili 24 komada. Fina je i karaage piletina koja u Zemlji Izlazećeg Sunca ima kultni status – nešto kao sarma ili punjene paprike kod nas. Karaage sendvič spaja hrskavi pileći zabatak, naan kruh s posebnom, pikantnom toban djan majonezom i osvježavajući wasabi coleslaw. Sendvič ćete platiti 9 eura, a šest komada gyoza košta 8 eura.

Full Circle Katsu by Marko Palfi

Chef Marko Palfi na azijskom festivalu predstavlja japanske hit-sendviče koji se nazivaju katsu (sendvič) sando (kotlet). U osnovi radi se o hrskavim svinjskim odrescima u bijelom tostu s „umami bombom“ - tonkatsu umakom i majonezom, a na Full Circle kućici naći ćete četiri varijante: piletinu, losos, crnu slavonsku svinju i Wagyu govedinu. Nama je file crne slavonske svinje (medium pečen) bio top, a osim samog mesa i tonkatsu umaka u kojem ima obilje sastojaka, kao što su kečap, oyster sauce, Worcestershire i đumbir u sendvič ide i ribani mladi kupus. Cijene sendviča su od osam eura, koliko košta piletina, do 25 eura koliko ćete platiti sendvič s Wagyu sirloin odreskom.

Bite of Fun by Melkior

Kod Melkiora ćete naći četiri vrste Onigirija: Onigiri Maguro (pržene rižine rolice s tartarom od tune) Onigiri Ikura (s tartarom od lososa), Shiromi Onigiri (s tartarom od bijele ribe) te Tofu Onigiri (sa dimljenim tofuom) i četiri vrste Yakimeshi no Kyūbu, odnosno sushi kocki sa tartarom od tune, lososa, bijele ribe i dimljenog tofua. Pohvale idu i na račun azijskog koktela od marakuje pod nazivom Mizu no Yūwaku, koji miksa Hrvoje Rihtarić. Cijene Onigirija su 9,80 eura, a meni s pićem koštat će vas 12,30 eura. Yakimeshi no Kyūbu košta 10,90 eura, odnosno 13,40 eura s pićem.

Thai Thai

Ljubitelji tajlandske kuhinje na kućici Thai Thai mogu doći na svoje s ukusnim Pad Thaijem u kojem ćete naći rižine rezance s piletinom, mrkvom, krastavcima, mladim lukom, klicama graha i Pad Thai umakom. To će vas zadovoljstvo koštati 10 eura, a u istoj kućici stanuje i kremasto-aromatični Green Curry Shrimps (8 eura) te Chicken Satay s dva pileća ražnjića s umakom od kikirikija i kiselkastim umakom s lukom i krastavcima košta 10 eura. Puding od manga jedno je od omiljenih slatkih iznenađenja festivala, a platit ćete ga četiri eura.

K-dog

Koreanske delicije mogu se pronaći na kućici K - dog koji nude corn-dog u raznim varijantama. Radi se o wiener kobasici i/ili topljenom siru koji se omotaju tijestom s corn flakesima pa prže dok ne pozlate i preliju umacima (kečap, majoneza, Sriracha, majoneza s češnjakom). Tražite li nešto slatko, tu je Dalgona sladoled koji spaja pjenu od kave s neutralnim mliječnim sladoledom i keksima. Dalgona kava je 5 eura, a K-dogovi su po 7 eura.

Asian Burgers by Mate Janković

Ljubitelji burgera mogu doći na svoje na kućici Asian Burger Institut by Mate Janković. Sudeći po reakcijama kušača kojima se sviđaju kombinacije okusa, meko pecivo, kao i fino meso, s burgerima nema greške. Japan Umami burger (100 % junetina, azijski kupus, svježi krastavac, ukiseljeni đumbir i wasabi majoneza) košta 8,50 eura, Spicy Korean (100 % junetina, azijski kupus, kimchi, pečeno carsko meso i gochujang majoneza) je 9 eura, Thai Surf’N’Turf ( 100 % junetina, Thai coleslaw, marinirane kozice i green curry majoneza) ćete platiti 10 eura. Uz burgere, tu je i prilog Sweet Potato Nori - batat sa nori majonezom i sezamovim uljem za 4,50 eura.

Jellyfish in Space

Osim sushija, ovdje ćete pronaći i kozice u tempuri (6 komada za 12 eura) s različitim umacima te velik izbor originalnih ljetnih koktela. Futomaki surimi (sushi u tempuri s rakovim mesom), Crispy losos (pečeni losos i rakovo meso blendano s majonezom), Cosmic Berry - sushi s jagodama, lososom, mangom, Starburst - sushi s lososom, breskvama, jabukama i umakom od marakuje, te Luna - vege uramaki s jagodama, kremom od vrhnja i breskve samo su neki od kreativnih specijaliteta na ovoj kućici, a cijene se kreću od 10 do 13 eura za osam komada.

Sushi & Poke by Soho

Soho Sushi & Poke ima šest vrsta Uramakija: Philadelphia, Ebi original, Chicken teriyaki, Tiger roll, Hawaii roll i Soho spicy tunu, a odlučiti se možete i za Poke Bowls, posudice pune najrazličitijih sastojaka. Uramakiji su im od 7,90 eura do 10 eura, a Poke Bowls između 7,90 do 8,50 eura. Odabrati možete između Tuna supreme, Salmon in Green i Spicy chicken. Na meniju imaju i pržene sushije: Philadelphia fry (8,90 eura), te Spicy tuna fry (8,90 eura), a od slatkog tu su Mochi sladoledi koji su „planuli“ već prvog dana festivala pa ih nismo stigli probati. Mochi dolazi u nekoliko varijanti (kokos, pistacija, mango i marakuja, belgijska čokolada i lješnjak), a košta 1 euro.

