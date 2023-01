Locro je svojevrsna verzija latinoameričkog gulaša koja se priprema od kukuruza, graha, krumpira, bundeve i junetine. Ona je nacionalno jelo Argentine u kojem se posebno uživa tijekom zime, a popularno je i u Boliviji, Peruu i Ekvadoru.



Ako ne živite u ovim zemljama bit će vam teško replicirati autentične okuse locroa, s obzirom da se u jelu koriste posebne vrste povrća koje su karakteristične samo za određeno područje – od posebnih vrsta kukuruza do papa chola krumpira.



No to vam ne treba obeshrabriti da iskušate novo jelo. Za pripremu locroa bit će vam potrebno oko 2,5 sati. Što duže kuhate meso, to će ono postati mekše i sočnije. Grah možete namočiti i samostalno skuhati, ili skratiti postupak i upotrijebiti već ono kuhano iz konzerve.

Sastojci za locro:

750 g junetine za gulaš (kocke)

400 g bijelog graha

400 g bundeve narezane na kocke

200 g slanine

150 g kukuruza

4 češnja češnjaka

2 chorizo kobaice

2 luka

2 čajna žličica kumina u prahu

2 čajna žličica crvene paprike u prahu

1 veliki krumpir

1 poriluk

sol i papar po želji

biljno ulje za prženje

Priprema locroa:

U velikom loncu zagrijte nešto ulja pa na njemu prepirajate kocke junetine sa svih strana dok ne dobiju lijepu smeđu bolju. Stavite ih sa strane. U istom loncu dodajte još ulja, pa prepirajte nasjeckani poriluk, luk i češnjak. Kad povrće omekša dodajte nasjeckane komadiće slanine i choriza. Pirjajte sve zajedno oko tri minute. Začinite s kuminom i slatkom paprikom te vratite pirjanu junetinu u lonac. Podlijte sve s vrućom vodom. Upotrijebite toliko vode da prekrijete sve sastojke u loncu. Na laganoj temperaturi kuhajte gulaš 75 minuta. Tada dodajte krumpir i bundevu narezanu na koce otprilike iste veličine te kukuruz te nastavite kuhati još pola sati. Možete malo zgnječiti kuhani krumpir i buču da dodatno zgusnete jelo. Dodajte kuhani grah, posolite i poparite i kuhajte još 15-ak minuta dok se ne sljube svi okusi. Poslužite toplo. Dobar tek!

