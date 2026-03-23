Galerija 17 17 17 17 Zimbabve, Sejšeli, Bocvana, Namibija, Turska, Nepal, Tibet, Malezija, Iran, Egipat, Tajland, Island, Aljaska, Havaji… samo su neke od zemalja kraj kojih je ovaj dvojac stavio kvačicu. Marija Keresteš i Zvonimir Abramović putuju gotovo oduvijek, prvo su putovali sami, a onda su počeli na putovanja odlaziti zajedno. Ljubav prema daljinama ih je i spojila, baš kao i način na koji doživljavaju svijet.

“Iako se tada još nismo poznavali, oboje smo se na putovanjima najviše divili prirodi, divljim životinjama i oboje preferiramo kampiranje. Kad smo se upoznali, odmah smo počeli planirati zajedničko putovanje i od tada smo ili na putu ili planiramo sljedeću avanturu.” Njihova su putovanja većinom fokusirana na prirodu - ne samo zato što vole divlje životinje, nego i posjećivanjem safarija i utočišta za ugrožene vrste pomažu njihovom očuvanju u divljini, gdje i pripadaju.

Mi smo s njima razgovarali pak zbog one zadnje, o putovanju kamperom po SAD-u, na kojem su prošli osam tisuća kilometara i posjetili 15 nacionalnih parkova. O tome će održati predavanje u okviru Putničke klase - u četvrtak, 26. ožujka u 19 sati u CeKaTe-u.

15 nacionalnih parkova - kamperom

“SAD je zapravo kontinent, jako je raznolik i do sada smo ga posjetili pet puta. Naš zadnji road trip je bio krajem prošlog ljeta kada smo s još dvoje prijatelja unajmili kamper. Na tom putovanju smo prošli sva godišnja doba i vremenske uvjete te imali priliku promatrati mnoge divlje životinje.

SAD je savršen za road trip, ali zbog tog ogromnog prostranstva je važno pomno planirati. To je zemlja kampiranja i tamo su državni kampovi jeftini i jako dobro organizirani, kao i nacionalni parkovi u kojima su svi rangeri dobro educirani i izuzetno profesionalni. Svi se pridržavaju jasnih pravila i razina sigurnosti u nacionalnim parkovima je na visokom nivou.”

Nas je - osim toga - zanimalo kako svjetski putnici poput njih odabiru sljedeću destinaciju, vrte li globus ili kako drukčije, čemu su ih putovanja naučila i bi li možda neko već proživljeno - promijenili.

“Dosta je faktora na temelju kojih odabiremo sljedeću destinaciju. Naprimjer, novac i vrijeme kojim raspolažemo, klima i doba godine kada možemo ići, politička situacija ili situacija s aktivnošću životinja. Naravno, imamo želje, imamo čak i razrađene planove putovanja na koja iz nekih razloga još nismo otišli,” započinju Marija i Zvonimir.

“Većina naših putovanja se svodi na posjećivanje nacionalnih parkova i raznih mjesta u prirodi odakle možemo promatrati divlje životinje. Na sva ta mjesta ćemo se rado vratiti jer priroda nikada nije ista i uvijek je veličanstvena.

Jedna od velikih vrijednosti koju smo naučili je spoznaja da živimo isključivo iz svoje perspektive i na taj način doživljavamo svijet. Putovanja neminovno mijenjaju naš fokus. Na putovanjima pogled više nije na nama nego na drugim ljudima, prostorima i bićima koja nas okružuju.

Ako želimo shvatiti drugu kulturu, moramo se zamisliti u tuđim cipelama i to nam suptilno uništava predrasude, uči nas toleranciji i razumijevanju načina života koji je drukčiji od našeg. Također, svaki put kada se nađemo na novom mjestu izbacujemo se iz autopilota. Koncentracija nam je pojačana, manje smo u svojoj glavi a više u trenutku. Rezultat – vrijeme se usporava i više nemamo osjećaj da život brzo prolazi.

Postoje samo gradovi koji nam se nisu svidjeli ili događaji koji su bili malo teži, ali iz ove perspektive ne bismo ništa promijenili jer sada kad se sjetimo situacija u kojima se nismo baš proslavili - opet ih ne bismo mijenjali jer zahvaljujući njima danas se barem imamo čemu smijati!”

Dobar tek!

Putovanja uvijek imaju priču i sliku, vrlo često i zvuk, a njihova, u Marijinoj režiji - i okus. Ona je autorica nesvakidašnjeg bloga, punog sjećanja, mirisa i malenih čarolija pod imenom "Dobar tek živote". Na toj adresi skuplja perle i sjemenke, osjećaje, misli i slike s putovanja, o mjestima, o ljudima, o sebi. Pitamo je nastaju li njezini kreativni utopisi (puto opisi) iz potrebe i u kojem su odnosu za nju putovanje i pisanje.

“Smatram da je kreativnost jedna od osnovnih ljudskih potreba. Kod mene je ta potreba uvijek bila pisanje. A kako se volim igrati riječima, začinila sam svoju poeziju tako da ju oblikujem u recepte. Meni je to logično jer poneka iskustva nas hrane, poneka izgladnjuju i često nam znaju ostaviti okus u ustima.

Putopisi, recepti i Priče za dobar tek su nastali iz potrebe, ali i zahvalnosti na svemu što je život servirao pred mene. Gurman sam, volim pripremati hranu, posjećivati tržnice, isprobavati lokalna jela i kad sam na putu svaki dan pišem dnevnik. Pisanje dok smo na putu bi svakome preporučila, pogotovo ako je putovanje intenzivno jer kad se vratimo u svakodnevicu brzo ćemo zaboraviti mnoge detalje.

Putovanja nas mogu promijeniti iz temelja. Mogu nas ojačati i pokazati koliko su materijalne stvari bezvrijedne i da najveću vrijednost imaju lijepe uspomene i ljudi s kojima volimo provoditi vrijeme.“

Putopsesija - koncept koji jamči odlična iskustva

Ali Zvonimirova i Marijina iskustva ne ostaju samo u poetičnoj formi, receptima i fotografijama. Svjesni i ljepote samostalnog otkrivanja skrivenih kutaka svijeta, ali i potrebnog vremena i opsežne pripreme kako bi sve prošlo u redu i kako bi omjer doživljaja, novca i iskustva bio i više nego u redu - odučili su svojim savjetima pomoći svim koji se spremaju na putovanja bez agencije i brošure.

Tako je nastala Putopsesija, jedinstveno mjesto na kojem - zahvaljujući njihovim iskustvima iz prve ruke - možete isplanirati sve detalje putovanja o kojem odavno maštate, a niste imali pojma odakle početi. Prijevoz, smještaj. izleti i kupnja suvenira, kompletni itinerar dobit ćete nakon razgovora i konzultacija. “Finalni proizvod je šalabahter na kojem su jasno navedene informacije koje na putu morate imati kako biste sve uspješno doživjeli” stoji u opisu “usluge”.

“Putopsesija izrađuje tailor made putovanja i nastala je iz potrebe da pomognemo u organizaciji onima koji žele samostalno putovati. Svi koji su na neko putovanje otišli samostalno, znaju da su potrebni sati i dani za organizaciju smještaja, prijevoza, zanimljivosti, traženje dobrog lokalnog vodiča itd. Ako napravimo kvalitetno istraživanje destinacije i dobro isplaniramo vrijeme i novac, od putovanja ćemo dobiti najviše. Nudimo samo destinacije na kojima smo bili i koje jako dobro poznajemo, tako da zapravo nudimo iskustvo iz prve ruke.”

Od njih ćete dobiti informacije i savjete za koje ćete biti itekako zahvalni, na primjer da se u džunglu ni slučajno ne ide u roza majici. Također, neće vam se dogoditi da putujte kao bez glave i tek po povratku shvatite - što ste sve mogli vidjeti i doživjeti - a niste.

“Zato je važno proučavati destinacije i atraktivna mjesta - jer neka popularna mjesta te možda uopće ne zanimaju, a na nekim mjestima želimo provesti više vremena. Nismo svi isti i zato Putopsesija izrađuje personalizirane planove putovanja prilagođene željama i mogućnostima svakog putnika”, objašnjava Zvonimir.

Pitamo još je li planiranje doista nužno i gubi li se njime, uz spontanost i dio doživljaja, a oni nas uvjeravaju u suprotno i kažu: “Ljudi često bježe od planiranja putovanja iz ovih ili onih razloga ali, ako vas određena destinacija zanima i želite kvalitetno provesti vrijeme dok ste tamo, a imate ograničeno vrijeme i budžet - planiranje je nužno.

Planiranjem nećemo izgubiti spontanost na putu i ljepota personaliziranih planova putovanja je što se na svakoj destinaciji može ostaviti slobodnog vremena koliko god želimo.

Upravo zato je nama važno prvo razgovarati s ljudima, vidjeti što preferiraju i predložiti ono što mislimo da je za njih najbolje. Objasniti im što mogu očekivati na destinaciji, pokazati fotografije bez straha da smo im uništili iznenađenje - jer mjesta nikada ne izgledaju kao na slikama i nikada nisu onakva kako smo ih zamišljali. Zato planiranjem ništa ne gubimo, već samo dobivamo.”

A nekome s toliko žigova u putovnici, barem po pitanju putovanja - složit ćete se - treba vjerovati.

