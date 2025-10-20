Galerija 0 0 0 0 Dalmatinske Vinske Ikone jedinstveno su vinsko događanje koje će ove godine okupiti čak 40 vinara iz cijele Dalmacije koji će prezentirati najbolje iz svojih vinarija, takozvane perjanice podruma. Svaki od izlagača izdvojit će najviše tri etikete na koje je posebno ponosan, s naglaskom na crna vina, iako će se izložiti i odležana bijela vina te prošek.

Promenadno kušanje bit će otvoreno za javnost od 16 do 19 sati, a posjetiteljima će autori vina osobno predstaviti i rastočiti svoje perjanice.

Svi ljubitelji dalmatinskih vina svoje ulaznice mogu osigurati na webshopu po cijeni od 30 €.

Uz promenadno kušanje u 17 sati će se održati i masterclass pod nazivom Veliki plavac mali koji će voditi Saša Špiranec, ugledni vinski sudac. Masterclass će biti dubinski uvid i vođeno kušanje ponajboljih primjeraka sorte koja svojom raskoši, dubinom, toplinom i karakterom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Plavac mali danas nudi savršen odnos prema nasljeđu, globalnim estetskim standardima i na kraju prema prirodi sorte koja je vjeran interpret dalmatinskog duha i tradicije i istodobno daje neka genijalna vina koja se ne mogu ignorirati.

Ulaznice za masterclass Veliki plavac mali dostupne su ovdje , a broj mjesta je ograničen.

Sve dodatne informacije dostupne su na društvenim mrežama Udruženja vino Dalmacije te na njihovoj web stranici.

Vinarije koje će se predstaviti zagrebačkoj publici na Dalmatinskim Vinskim Ikonama: