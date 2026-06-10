Galerija 0 0 0 0 Zagrepčanke i Zagrepčani ovaj će četvrtak, 11. lipnja, imati priliku doživjeti prizor kakav se rijetko može vidjeti na hrvatskim ulicama. U sklopu Auto Sport Adrije, jednog od najatraktivnijih lifestyle i automobilističkih događanja u regiji, na lokaciji City Island u Buzinu bit će izloženo više od 80 luksuznih automobila, a ulaz za sve posjetitelje bit će besplatan.

Od 17 do 22 sata posjetitelji će moći razgledati automobile koji predstavljaju sam vrh svjetske industrije i čija se ukupna vrijednost procjenjuje na milijune eura.

Okupljanje u Zagrebu označit će početak ovogodišnje Auto Sport Adrije koja se održava od 11. do 14. lipnja i okuplja oko 200 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Tijekom četiri dana, karavana će proći kroz neke od najljepših hrvatskih destinacija na ruti koja povezuje Zagreb, Kvarner i Istru, promovirajući Lijepu Našu kao destinaciju vrhunskog turizma, gastronomije i jedinstvenih iskustava.

Iako su automobili ono što prvo privlači pažnju, Auto Sport Adria posljednjih se godina profilirala kao mnogo više od automobilskog događaja. Riječ je o platformi koja okuplja poduzetnike, investitore, kolekcionare i ljubitelje automobila iz različitih europskih zemalja te kroz zajednička putovanja i druženja stvara novu dimenziju automobilskog lifestylea.

Uz izložbu, za građane su pripremljeni i brojni dodatni sadržaji, a tijekom cijelog poslijepodneva održavat će se i edukativni programi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova s naglaskom na sigurnost u prometu.

Dodatnu atrakciju donijet će i petak ujutro kada će karavana luksuznih automobila krenuti prema Kvarneru i Istri pod pratnjom policije, dok će ih na izlazu iz grada ispratiti i helikopter MUP-a.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje automobila i znatiželjnike da iskoriste priliku iz neposredne blizine vidjeti modele koji se inače mogu sresti tek na stranicama specijaliziranih magazina ili filmskim platnima.

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