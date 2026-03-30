Više od 2.500 sudionika iz preko 30 zemalja okupilo se svega 30 minuta od Zagreba kako bi testirali vlastitu izdržljivost, mentalnu snagu i ono najvažnije, pripadnost jednoj posebnoj zajednici. OCR zajednica iz godine u godinu dokazuje da granice postoje samo da bi se pomicale. Zajednica koja ne odustaje, bez obzira na uvjete.

Dok bi se većina događanja na otvorenom u ovakvim vremenskim okolnostima možda dovela u pitanje, Spartanci za to nisu htjeli ni čuti. Kiša, blato i hladnoća nisu bile prepreke, bile su dio iskustva.

Spartan Trifecta Weekend (Foto: Samir Kurtagić)

Upravo u tome leži posebnost Spartan zajednice. Nije im smetalo blato, kiša i zima. Naprotiv, upravo su ti uvjeti dodatno oblikovali iskustvo po koje su došli. Dok su za natjecatelje takvi uvjeti predstavljali dodatni izazov i uzbuđenje, za organizacijski tim značili su ogroman logistički napor. Nepovoljni vremenski uvjeti dodatno su otežali pripremu priprema događaja pa je tim morao praktički dva puta postavljati svih 30 prepreka duž trase duge 21 kilometar kako bi se utrka mogla održati sigurno. To potvrđuje i sudionik Beast utrke Luka Horvat, kojemu je ovo bio četvrti Spartan Race u Svetoj Nedelji: „svake godine je utrka sve teža i teža, to je ono što volimo.” nadodao je „današnja utrka je baš bila dobra, ova kiša i nevrijeme su taman dodali začina utrci tako da smo se lijepo zabavili.”

Spartan Trifecta Weekend (Foto: Samir Kurtagić)

Tijekom dva dana natjecatelji su prolazili kroz Sprint, Super i Beast utrke, a najizdržljiviji su osvojili prestižnu Spartan Trifectu. Poseban značaj ovogodišnjem izdanju dao je i Night Sprint, u sklopu kojeg je održano Službeno OCR Nacionalno prvenstvo Hrvatske.

Velik odaziv zabilježen je i među najmlađima, više od 300 djece sudjelovalo je u Kids Race utrkama, a upravo su oni još jednom pokazali zašto ovakvi događaji imaju poseban smisao. Tijekom događaja, roditelji su tražili dodatne prijave za dječju utrku, a ni vremenska prognoza ni zahtjevni uvjeti nisu zaustavili najmlađe da s osmijehom i entuzijazmom uživaju u Kids Race utrkama u Svetoj Nedelji.

Spartan Trifecta Weekend (Foto: Samir Kurtagić)

Uz sportski izazov, sudionike su dočekali i dodatni sadržaji koji su zaokružili cjelokupno iskustvo događaja. Novitet u ponudi bila je Ignite Recovery zona, u kojoj su sudionici mogli iskoristiti 45-minutne sesije oporavka uz saunu, ledene kupke, kompresijsku terapiju, masaže i zonu za istezanje

Dodatnu vrijednost događaju dali su i autentični proizvodi lokalnih proizvođača iz Svete Nedelje. Svoje proizvode predstavili su OPG Dominik Antoljak s proizvodima od buće, OPG Mirjana Golubić s hidrolatima i domaćim brašnom, Kućna radinost Brigita Mihina s medičarskim proizvodima, obrt ANASI s dekorativnim predmetima, Razigrani razvoj s unikatnim nakitom i ukrasnim predmetima te STEAM LAB s ukrasnim i uporabnim proizvodima.

Cjelokupno iskustvo dodatno su obogatile i posebne pogodnosti u obliku popusta u odabranim restoranima, uključujući Pizzeriju Jezero, San Antonio - Burgers, BBQ, Beer te Hotel i Restaurant Santiny, čime se sudionicima omogućio potpuni doživljaj destinacije i izvan same utrke.

O važnosti ovakvih događanja za lokalnu zajednicu istaknuo je i gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec: „s obzirom da smo mi kopneni kraj, događanja poput ovih privlače jako veliki broj stranaca pa čak i tuzemnih turista, tako da nam to definitivno znači. Svi su smještajni kapaciteti popunjeni, pogotovo lokalni, pa čak i od susjednih gradova i općina, tako da je to jedan izuzetno dobar dodatak.”

Santa Domenica Spartan Trifecta Weekend tako je još jednom potvrdio poziciju Svete Nedelje i Zagrebačke županije kao prepoznatljive destinacije za sport, rekreaciju i aktivan odmor, ali prije svega kao mjesto okupljanja zajednice koja iz godine u godinu pomiče vlastite granice.