Galerija 6 6 6 6 Pripreme za najveću međunarodnu trekking utrku u regiji u punom su zamahu. Škraping u 2026. godini slavi svoj 20. rođendan, a organizatori najavljuju događaj koji će nadmašiti dosadašnja izdanja. Otok Pašman i Tkon ponovno će postati središte outdoor sporta, okupljajući više od 1500 natjecatelja u tri poznate kategorije: Ultra, Challenger i Active.

Ove godine, Škraping ide korak dalje. Uz sportski izazov na oštrom otočnom kamenju, jubilarno izdanje posvećeno je i onim najmlađima – dio sredstava od kotizacija i popratnih aktivnosti bit će doniran zadarskom rodilištu za nabavku neophodne opreme.

"Ponosni smo što Škraping već dva desetljeća nije samo utrka, već pokretač otoka i simbol zajedništva. Humanitarna nota ove godine daje nam dodatni motiv da 20. rođendan proslavimo na najbolji mogući način", poručuju iz organizacije.

Uz utrku, posjetitelje očekuje i tradicionalni Sajam otočnih proizvoda, koji će i ove godine okupiti najbolje od domaće proizvodnje, čime Škraping još jednom potvrđuje titulu nositelja oznake "Hrvatski otočni proizvod".

Prijava na ovogodišnji jubilarni Škraping moguća je na ovoj poveznici.

