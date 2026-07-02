Galerija 6 6 6 6 Drugo izdanje Šibenik Street Art Festivala održat će se od 9. do 11. srpnja u nezavisnom kulturnom centru Azimut. U Šibenik dovodi umjetnike iz Belgije, Njemačke, Italije i Hrvatske. Program je posvećen stencil artu, a gradu će ostaviti i novi mural posvećen Arsenu Dediću.

Nakon prošlogodišnje premijere, festival se vraća s temom stencil arta – tehnike oslikavanja pomoću šablona koju je svjetski proslavio Banksy. Ovu, u Hrvatskoj još uvijek rijetko zastupljenu umjetničku tehniku, predstavit će autori iz četiri europske zemlje. Iz Belgije dolaze Zazou LGR, CoolJC i Jaune, iz Njemačke Mittenimwald, iz Italije Stelleconfuse, dok će Hrvatsku predstavljati Senk, Yo.Pecador i LeonGSK.

Jedan od trajnih rezultata festivala bit će mural posvećen Arsenu Dediću na šibenskoj tržnici. Izradit će ga domaći umjetnici Grupe ZID - Gregor Furkes i Krešimir Golubić. Međunarodni umjetnici oslikat će i preostale zapuštene zidove tržnice te nastaviti njihovu transformaciju u prostor suvremene urbane umjetnosti.

Šibenik Street Art Festival - 4 (Foto: PR)

Festival u Azimut donosi Graffiti Jam na otvorenom i izložbu Sticker Session 2026 s izborom radova gotovo 250 umjetnika iz četrdesetak zemalja. Program uključuje i projekcije dokumentarnih filmova: Optički krikovi i Stencil Stories. Nakon projekcije slijedi razgovor s dr. Ulrichom Blancheom, izvrsnim poznavateljem street arta i autorom brojnih knjiga.

"Dr. Blanche jedan je od vodećih poznavatelja opusa Banksya, a upravo će u listopadu ove godine, na Frankfurt Book Fair, predstaviti njegovu neautoriziranu biografiju. O knjizi će biti više riječi nakon projekcije filma, kada ćemo ujedno po prvi put najaviti i hrvatsko izdanje Banksyjeve biografije. Hrvatsko izdanje bit će objavljeno neposredno nakon Frankfurtskog sajma te predstavljeno na zagrebačkom Interliber, u izdanju Rockmarka", kažu organizatori.

Za djecu i mlade organiziraju se dvije besplatne radionice – Stencil Art i Graffiti. Broj mjesta je ograničen, a prijaviti se možete ovdje.

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