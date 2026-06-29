Zelene mahune zapečene s parmezanom jednostavno su jelo za koje vam treba tek nekoliko sastojaka. Odličan su prilog ili lagano predjelo.

Nježno karamelizirane mahune savršeno se slažu sa svježinom limuna, intenzivnim okusom parmezana i mirisnim bosiljkom, dok preljev s maslinovim uljem i misom daje okusu dodatnu dubinu. Recept je idealan za ljetne dane kada želite pripremiti nešto brzo, sezonsko i puno svježih aroma.

Zelene mahune zapečene s parmezanom - sastojci: 1 veliki limun, polovica narezana na 5 kolutića debljine oko 5 mm, polovica za sok

1 češanj češnjaka, sitno nasjeckan

1 čajna žličica bijelemiso paste

20 g sitno naribanog parmezana, plus još 2 žlice za posluživanje

3 i 1/2 žlice maslinova ulja

320 g zelenih mahuna

10 g listića svježeg bosiljka

krupna morska sol

svježe mljeveni crni papar Zelene mahune zapečene s parmezanom - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva.Kriške limuna rasporedite na lim obložen papirom za pečenje i pecite 8 do 10 minuta, okrećući ih na pola pečenja, dok lagano ne potamne i ne dobiju karamelizirane rubove. Ostavite ih nekoliko minuta da se ohlade, a zatim ih nasjeckajte na sitno. U većoj zdjeli pomiješajte nasjeckani pečeni limun, limunov sok, češnjak, bijeli miso, naribani parmezan, 3 žlice maslinova ulja, malo krupne morske soli i obilno popaprite. Dobro promiješajte kako biste dobili aromatičan preljev. Mahune pomiješajte s preostalim maslinovim uljem pa ih rasporedite u jednom sloju na lim za pečenje. Pecite 10 do 12 minuta, uz jedno okretanje tijekom pečenja, dok mahune mjestimice ne potamne i lagano se zapeku, ali i dalje ostanu hrskave. Vrući pečeni grašak odmah prebacite u zdjelu s preljevom i lagano promiješajte kako bi se mahune obložile svim aromama. Dodajte listiće bosiljka, još jednom nježno promiješajte i premjestite na tanjur za posluživanje. Pospite dodatnim parmezanom i završite s još malo svježe mljevenog crnog papra.

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