Zelene mahune zapečene s parmezanom jednostavno su jelo za koje vam treba tek nekoliko sastojaka. Odličan su prilog ili lagano predjelo.
Nježno karamelizirane mahune savršeno se slažu sa svježinom limuna, intenzivnim okusom parmezana i mirisnim bosiljkom, dok preljev s maslinovim uljem i misom daje okusu dodatnu dubinu. Recept je idealan za ljetne dane kada želite pripremiti nešto brzo, sezonsko i puno svježih aroma.
Zelene mahune zapečene s parmezanom - sastojci:
- 1 veliki limun, polovica narezana na 5 kolutića debljine oko 5 mm, polovica za sok
- 1 češanj češnjaka, sitno nasjeckan
- 1 čajna žličica bijelemiso paste
- 20 g sitno naribanog parmezana, plus još 2 žlice za posluživanje
- 3 i 1/2 žlice maslinova ulja
- 320 g zelenih mahuna
- 10 g listića svježeg bosiljka
- krupna morska sol
- svježe mljeveni crni papar
Zelene mahune zapečene s parmezanom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva.Kriške limuna rasporedite na lim obložen papirom za pečenje i pecite 8 do 10 minuta, okrećući ih na pola pečenja, dok lagano ne potamne i ne dobiju karamelizirane rubove. Ostavite ih nekoliko minuta da se ohlade, a zatim ih nasjeckajte na sitno.
- U većoj zdjeli pomiješajte nasjeckani pečeni limun, limunov sok, češnjak, bijeli miso, naribani parmezan, 3 žlice maslinova ulja, malo krupne morske soli i obilno popaprite. Dobro promiješajte kako biste dobili aromatičan preljev.
- Mahune pomiješajte s preostalim maslinovim uljem pa ih rasporedite u jednom sloju na lim za pečenje. Pecite 10 do 12 minuta, uz jedno okretanje tijekom pečenja, dok mahune mjestimice ne potamne i lagano se zapeku, ali i dalje ostanu hrskave.
- Vrući pečeni grašak odmah prebacite u zdjelu s preljevom i lagano promiješajte kako bi se mahune obložile svim aromama.
- Dodajte listiće bosiljka, još jednom nježno promiješajte i premjestite na tanjur za posluživanje. Pospite dodatnim parmezanom i završite s još malo svježe mljevenog crnog papra.
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