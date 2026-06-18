Galerija 2 2 2 2 Neki se festivali prepoznaju po glazbi, drugi po lokaciji, a Paradajz from paradise već nekoliko godina uveseljava posjetitelje omiljenom namirnicom – rajčicom. Kroz različita jela, suradnje i radionice festival nastoji pokazati koliko se toga može napraviti od samo naizgled običnog sastojka. Ovogodišnje izdanje čeka nas od 26. do 28. lipnja na park-jezeru Kipišće u Svetoj Nedelji. Program počinje u 19 sati, a uz finu hranu i pića posjetitelje očekuju koncerti i radionice. Glavni "krivci" za omiljeno događanje su kreativna braća: Marin i Josip Nekić, koja posljednjih godina kroz različite projekte razvijaju gastronomsku priču što se oslanja na kvalitetne sastojke i istraživanje okusa. Festival Paradajz from paradise nastao je kao prostor za suradnju kuhara, proizvođača i zaljubljenika u hranu, a rajčica je pritom ostala njegova glavna tema. Ovogodišnji program donosi nova jela, gostovanja i suradnje, od street food koncepata do koktela inspiriranih rajčicom.

Braća Nekić (Foto: Arhiva Nekic Trucks i Arhiva TZG Sveta Nedelja)

Otto Grundmann među gostima festivala

Među sudionicima ovogodišnjeg festivala je i Otto Grundmann, finalist MasterChefa, čija suradnja s organizatorima traje još iz vremena prije njegova televizijskog angažmana. Prije gotovo petnaest godina Otto i Marin Nekić dijelili su interes za miksologiju i barsku scenu. Danas se Otto bavi kuhanjem i street food konceptima, a na festivalu će pripremati šalšu od Rajskih rajčica pečenu u Josper pećnici na ugljen. U receptu će kombinirati pečene rajčice, Kikkoman soju i sjemenke komorača, stvarajući spoj dimljenih, slatkih i aromatičnih nota.

Omiljeni festival - 4 (Foto: Arhiva Nekic Trucks i Arhiva TZG Sveta Nedelja)

Novo festivalsko pecivo

Jedna od novosti ovogodišnjeg izdanja nastala je u suradnji s tvrtkom PEKAR iz Vinkovaca. Za festival je razvijeno posebno Panzone pecivo koje će se puniti tunom, Rajskim rajčicama, chia sjemenkama i mješavinom začina. Kako objašnjavaju organizatori, cilj je bio razviti pecivo koje će teksturom i oblikom odgovarati bogatom punjenju, a istovremeno ostati praktično za jelo na festivalu.

Kokteli inspirirani rajčicom

Rajčica će se ove godine naći i u čašama. Za koktel-program zadužen je Filip Došen iz Biograda, član kolektiva Gringos de Croatia, koji će za festival pripremiti nekoliko autorskih koktela. Među njima je i Tomato & Basil Collins, interpretacija klasičnog Collinsa u kojoj se kombiniraju rajčica i bosiljak.

Omiljeni festival - 2 (Foto: Arhiva Nekic Trucks i Arhiva TZG Sveta Nedelja)

Koncerti tijekom sva tri dana

Ovogodišnje izdanje prvi put donosi koncertni program tijekom sva tri festivalska dana. U petak, 26. lipnja, nastupit će Damir Kedžo, u subotu Neno Belan, dok će festival u nedjelju zatvoriti Sandi Cenov. Koncerti počinju u 20 sati.

Kreativna radionica za djecu i odrasle

Uz gastronomski i glazbeni program, organizatori pripremaju i radionicu linoreza namijenjenu djeci starijoj od deset godina te odraslima. Radionicu će voditi umjetnik Krešimir Golubić, poznatiji kao Leon GSK, koji će polaznike upoznati s osnovama ove grafičke tehnike. Sudionici će izrađivati vlastite motive, a završni rad bit će razglednica koju će moći poslati obitelji ili prijateljima. Radionica je osmišljena kao prilika za kreativno izražavanje i upoznavanje tradicionalnih grafičkih tehnika kroz praktičan rad.

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