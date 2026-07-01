Galerija 2 2 2 2 U onom smo dijelu godine, kad nas sve pomalo obuzme ludilo. Dosta nam je posla, vrijeme je za odmor, te svi odjednom bježimo na jug. Autoceste postaju pune k'o šipak, a na moru vas čeka borba za ručnik na plaži, te ljutito gledate onog Poljaka ili Nijemca koji vam je taman uletio i zauzeo zadnje parkirno mjesto. S druge strane, ima i u tome logike, lakše se rashladiti uz more nego na vrućem gradskom asfaltu, no s obzirom na kulturnu ponudu, nije uopće loša ideja ostati ovo ljeto u Zagrebu…

Davno su prošla ona vremena kad je Zagreb ljeti bio prazan i nije nudio sadržaje, jer sad su srpanj i kolovoz mjeseci kad u metropoli ne nedostaje zabave, a osvježit se možete ugradskim bazenima, jezerima i obližnjim rijekama. Pa krenimo u istraživanje.

Kultura, film, glazba

Za sve nas koji volimo ljetne večeri "podebljati" s malo kulture, dobre glazbe i filma, Zagreb u srpnju i kolovozu nudi opcije koje pune baterije.

Ljetna pozornica kina Tuškanac

Ako pitate filmofile, ovo je najljepše kino na otvorenom (složio bih se, ali ne zaboravite ponijeti jastuk za sjedenje). Skriveno u debeloj šumi Tuškanca, na svega pet minuta od Ilice, nudi savršen bijeg od ljetne žege. Na programu će svatko naći nešto za sebe, od europskih filmova do klasika. I da, ne zaboravite i vestu (nemojte se smrznuti kao ja nemali broj puta) i uživajte u filmskoj magiji pod zvijezdama.

Ljetna pozornica Tuškanac (Foto: Cropix)

17. Ljetne noći Teatra Exit (Krovna terasa Centar kulture Ribnjak, 26.6. do 1.8.)

Gledati vrhunske, britke i beskrajno duhovite predstave na Ribnjaku, uz lagani povjetarac i čašu hladnog pića, neprocjenjiva je stvar. Još uvijek stignete odgledati neke legendarne Exitove predstave poput „Munchausena“, „Sna Ivanjske noći“, „Kako misliš mene nema…“

13. Ljeto u MSU (Muzej suvremene umjetnosti, tijekom srpnja 2026.)

Plato u Novom Zagrebu ponovno postaje multimedijalno središte. Ovdje dobivate 3 u 1 – izložbe, vrhunske koncerte i film, a kako je dio toga već iza nas, požurite na srpanjske termine.

60. Međunarodna smotra folklora (Razne gradske lokacije, od 15. – 19.7.)

Sredinom srpnja grad će preplaviti šarenilo, tradicija i ritmovi s raznih kontinenata. Budući da ova velika manifestacija slavi svoj okrugli, jubilarni 60. rođendan, gradske ulice i trgovi izgledat će življe nego ikad. Ovo je posebno zanimljivo i djeci, tako da ako tražite mjesto gdje otići s nasljednicima, a sredinom srpnja ste u Zagrebu – našli ste ga.

58. međunarodna smotra folklora - 1 (Foto: Dnevnik Nove TV)

A malo i "drugačije" opuštanja...

Kad u srpnju i kolovozu temperature krenu prema gore, grad nudi mjesta gdje ćete uživati u hladu, a tko zna, možda i izbrustiti plesne vještine...

Dvorišta (Gornji grad, 17. – 26.7.)

Uspješna manifestacija održava se već godinama, te je potpuno promijenila ljetno lice grada. Desetak dana u srpnju imate ekskluzivnu priliku zaviriti iza teških drvenih vrata gornjogradskih palača koja su inače zatvorena za javnost. Čeka vas spoj povijesti, svirki uživo, sjajnih ljetnih zalogaja te finih vina. Ovo je ulazak u potpuno novi svijet, tako da, izaberite svoja dvorišta za ovu ljetnu sezonu i uživajte.

Ljeto kod Matoša (Trg Mažuranića, do sredine srpnja)

Ljeto na Mažurancu u znaku je retro ugođaja, sjajne ulične hrane, koncerata i opuštene zabave, s posebnim sportskim štihom posvećenim nogometu. Svakog dana od 16 sati, zabava je zagarantirana.

Ljeto kod Matoša (Foto: PR)

Plesnjak na Zrinjevcu (kroz cijeli kolovoz)

Kroz cijeli kolovoz (9 termina) najljepši zagrebački park vraća onaj romantični štih. Glazbeni paviljon bit će domaćin raznim izvođačima, a pleše se sve – od swinga i jazza do tanga. Dobrodošli su svi, u terminima od 18 do 23 sata. Ajmo, svi na ples!