Zvečka je bila jedan od kultnih zagrebačkih kafića osamdesetih godina prošlog stoljeća. Zapravo bio je to nadimak za caffe bar i slastičarnicu požeške tvornice čokolade i alkoholnih pića Zvečevo koje se nalazila u Masarykovoj ulici, a koja je službeno zatvorena 1987. godine.



Gotovo 40 godina poslije, ponovo se može uživati u Zvečki – i to na Adventu na Europskom trgu do 7. siječnja 2025. godine.



Zvečka bar powered by Alca Zagreb nudi zanimljive i nostalgične alkoholne kombinacije. Alca Zagreb preuzela je proizvodnju alkohola prije nekoliko godina, a danas radi na rebrandingu kultnih pića – poput biljnog likera Barun.

Nostalgični kokteli

U novoj Zvečki na Europskom trgu tako možete uživati u sjajnim koktelima od Baruna, rakije Williams ili Medice, ali i premium inozemnih pića poput Teeling Irish whiskeyja i Takamaka ruma.



Posebnu kategoriju čine kokteli koje svakog petka i subote pripremaju barmeni iz kolektiva Gringos de Croatia, i to od meksičkih premium pića poput Arette Tequile. Na raspolaganju su vam i inovativni kokteli poput Paprenjaka u tekućem izdanju, Vrageca ili Golubice, zimske verzije poznatog koktela Paloma.



Radno vrijeme nove Zvečke je: od ponedjeljka do četvrtka od 12 do 23 sati, petkom od 12 sati do ponoći, subotom od 10 do ponoći te nedjeljom od 10 do 23 sata.

