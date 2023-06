Skradinski rižoto, pljukanci s lososom i kozicama, tuna tataki, hobotnica na galicijski način, fuži sa šumskim gljivama i pršutom, kaiseršmarn, purica s mlincima, pincho moruno… samo je dio jela između kojih ćete uskoro moći birati petkom poslije posla na Dolcu.

PLACE market uskoro stiže na najpoznatiju zagrebačku tržnicu i Dolac će postati, po uzoru na druge europske tržnice, mjesto druženja i zabave, uživanja u hrani i životu, mjesto na kojem se upoznaju lokalni specijaliteti, lokalna kultura i lokalni život.

PLACE market nacionalni je projekt revitalizacije tržnica kojemu je cilj oživjeti hrvatske tržnice. Prvi dio projekta održao se na splitskom Pazaru gdje su kuhali neki od najboljih hrvatskih ugostitelja i chefova. Projekt se sada seli u Zagreb koji će mu ubuduće biti baza, a svakog sunčanog petka od 9. lipnja do 14. srpnja Dolac nakon nakon radnog vremena tržnice bit će mjesto susreta vrhunske gastronomije i dobre zabave.

Na PLACE Marketu predstavit će se neki od najboljih zagrebačkih ugostitelja i chefova, ponuda će biti bogata i raznolika. Svoje specijalitete predstavit će Broom 44, Ficlek i Plac kao domaćini "s placa", Bistro Apetit by Marin Rendić, chef Mario Mihelj, chef Christian Misirača, resTač s cheficom Vesnom Miletić, Rougemarin i Marin Medak, Taike by Sherpa i Ivana Bekavac, Mašklin i Late, Meat the King, SOI fusion, Amelie, Begs plant based streetfood, Areperia Maracay koji se uskoro otvara, Cunami, Vinkl, La Riserie i mnogi drugi.



Znamo svi da uz vrhunsku klopu ide jednako dobro i piće, za što će se pobrinuti Gingle Bells i Tipsy. Osim vrhunske klope i cuge, tu je naravno i glazba, live svirke te nastupi DJ-eva.



Na Dolcu će se naći i kutak za OPG-ove s oznakom kvalitete "Plavi ceker" kojom se promoviraju provjereno najkvalitetniji poljoprivredni i prehrambeni proizvodi iz cijele Hrvatske, od meda, likera, vina, džemova i rakija do domaćih mesnih delicija, sireva i ulja.