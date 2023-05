Krajem travnja, nakon četrdeset godina, ponovno je za javnost otvoren vidikovac na TV tornju na Sljemenu. Početkom 1980-ih bio je otvoren tek vrlo kratko, vjerojatno iz sigurnosnih razloga, ali priče o fantastičnom panoramskom pogledu s njegovih 1118 metara visine kruže do danas. S vidikovca se vidi čitava Medvednica, Zagreb s bližom i daljom okolicom, Hrvatsko zagorje i slovenske Alpe ,što je svakako jamstvo jedinstvenoga iskustva.

OiV toranj Sljeme, visok 168 metara, izgrađen je 1976. godine. Uz osnovnu funkciju - odašiljanje televizijskih i radijskih signala, kao što smo spomenuli, manje od dvije godine početkom 1980-ih bio je otvoren i za javnost, a poznat je podatak da ga je u rujnu 1991. pošteno izraketirala JNA zbog čega je nakratko došlo i do prekida emitiranja TV-programa. OiV toranj počeo se obnavljati 2019., a zbog razvoja i fizičkog smanjivanja tehnologije i opreme, pojedini dijelovi tornja su mogli su se sada prenamijenjeniti za komercijalnu upotrebu.

OIV toranj Sljeme jedan je od zaštitnih znakova Zagreba i Medvednice, a s ponovnim otvaranjem vidikovca za posjetitelje želi se brendirati i kao najviša turistička točka Zagreba, ali i kao najbolje zagrebačko mjesto za selfije, odnosno, riječima koncesionara, "ultimativni selfie spot". Iz toga barem zaključujemo da je zaštitna ograda solidno obnovljena.

Za sada je otvoren samo vanjski dio vidikovca, ograđen zaštitnom ogradom, do kojega se stiže liftom, a do kraja godine planira se i otvorenje rotirajućeg restorana na platformi ispod ove koji je bio zamišljen i u projektu iz 1976. Kao mjera prevencije od požara, kao i u osamdesetima, neće tu biti restoran s pravom kuhinjom, nego će hranu donositi catering ili će se nuditi samo hladna jela.

Najavljeni su i brojni drugi sadržaji: stijena za penjanje u podnožju tornja, muzej čokolade, muzej najvećih uspjeha hrvatskog sporta i najkontroverzniji - zip line s vrha tornja.

Koncesionar je donedavno najavljivao da će zip line ići sve do Medvedgrada, ali s obzirom na to da ima na web-stranici trenutačno ne stoji završna točka i da se u se na medijske upite o tome PP Medvednica jasno ogradio od takve ideje: “Koncesionar prostora u TV tornju (OiV toranj) naveo je na jednom od sastanaka da bi željeli zipline do Medvedgrada, no tako nešto prostornoplanska dokumentacija nije predvidjela, niti je tehnički izvedivo bez uklanjanja stabala. Takav zahvat značio bi znatno krčenje šume. Uputili smo ih na Ustanovu USO, RJ Skijalište jer je na prostoru skijališta moguće realizirati zipline“ - nadamo se da se to neće dogoditi.

Vikendima i praznicima planiraju se mnogi sadržaju na otvorenom dijelu vidikovca: promocije sokolarstva, degustacije vina i eko proizvoda lokalnih proizvođača, a na vidikovcu možete upitati licenciranog turističkog vodiča gdje je što i saznati nešto više o onome što vidite.

Komercijalne prostorije u tornju moći će se zakupiti i za organizaciju „privatnih, poslovnih i protokolarnih događanja, za vjenčanja, proslave, promocije, team buildinge, sportska natjecanja, ali i za razna kulturna događanja, organizaciju festivala, koncerata, predstava, mini sajmova, izložbi i brojnih drugih sadržaja“, pa će se dobro uklopiti u sadašnju, do kraja komercijaliziranu ponudu vrha Medvednice.

Radno vrijeme vidikovca prilagođeno je voznom redu žičare. Osim u slučaju lošeg vremena, kvarova na žičari ili održavanja televizijske opreme, vidikovac je otvoren radnim danom od 10:30 do 18:30 sati, a vikendom od 9:30 do 18:30. Pa ako ste se nadali romantičnom pogledu na svjetla grada, ništa od toga. Ostaje vam romantičan pogled na svjetla Zagorja iz podnožja tornja.

Ulaznice su podijeljene u tri kategorije: jednokratne, cjelogodišnje i trajne. Cijena jednokratne ulaznice za odraslu osobu iznosi 10 eura, cjelogodišnje 20 eura, a trajne (tj. vjerojatno petnaestogodišnje – ako toliko traje koncesijsko pravo sadašnjeg investitora) 100 eura. Djeca do 5 godina imaju besplatan upad, a za djecu stariju od 5 godina, studente i umirovljenike ulaznice su nešto povoljnije. Iako na nekoliko mjesta na stranici https://sljeme360.hr/ stoji da ulaznice možete kupiti online, niti jedan „gumb“ za kupnju nije nas nigdje odveo pa moramo zaključiti da online prodaja u ovom času ne postoji.

