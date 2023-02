Među šest novih epizoda Cooltursta prva na na redu je Aljaska, koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Nakon što ju je posjetila, ta je destinacija postala omiljena urednici i voditeljici Coolturista, svjetskoj putnici Riani Petanjek, koja gledatelje iz kadra u kadar vodi u predivna i uzbudljiva prostranstva.

Po čemu se Aljaska u potpunosti razlikuje od ostalih zemalja, kako njezini stanovnici žive u simbiozi sa surovom prirodom, kako izgledaju njezine prirodne ljepote ukrašene snježnim pokrivačem i brojne druge zanimljivosti, gledatelji će doznati već ove subote. Povodom novih epizoda Coolturista porazgovarali smo s Rianom o tome što je novo od zadnjeg putovanja po Grčkoj, Malti i Šri Lanki – i koje su to nove destinacije u koje ju je odvela strast prema putovanjima.

"Joj, čak mi je malo teško nabrojiti gdje sam sve bila. Osim Kanade, Aljaske, Španjolske i Nizozemske, bila sam po cijeloj Europi. U 2022., kada se nije prikazivao Coolturist, radila sam za australsku turističku agenciju i s njima putovala posvuda: od skandinavskih, preko baltičkih zemalja, zatim Češke, Austrije… i sve do meni iznimno drage Grčke, gdje sam se dugo zadržala na turama", priča nam Riana, kojoj je Aljaska ipak broj jedan.



"The last frontier ili posljednja granica (što joj je i nadimak) svojevrstan je kraj svijeta i svijet za sebe - Aljaska je bez sumnje postala moja najdraža lokacija na svijetu. Zimski roadtrip od Anchoragea do Fairbanksa s malim zaleđenim mjestima na putu, polarna svjetlost i bijeli vrhovi na putu, kao i potpuno ludi glečer Castner ispod kojeg se zimi može hodati, doživljaji su za cijeli život.

Stalno razmišljam kako bih se vratila i barem neko vrijeme Aljasku zvala domom. Drugačija je od svih drugih zemalja: čine je ogromna prostranstva netaknute i divlje prirode, nevjerojatni krajolici te mali broj stanovnika. Ljudi žive u skladu s prirodom, a zajedništvo među njima je nekako veće i drugačije nego što sam igdje dosad doživjela. O prirodnim ljepotama da i ne pričam jer je to bilo potpuno nevjerojatno… Koliko su me snijeg i led ondje hladili, toliko su me tople ljudske priče grijale i stvarno se veselim sve to prenijeti na male ekrane", otkriva Riana te dodaje kako joj je i Kanada bila predivno iskustvo. Iako pitomija, Kanada oduševljava prirodom, ali i ljudima. Iako voditeljicu vuku ekstremne zemlje poput Aljaske, Kanade, Norveške i Grenlanda, i sama kaže kako bi joj nakon nekog vremena počele nedostajati vožnje motorom, plaže i sunce. Kad je riječ o uzbudljivim događanjima na putu, nije ih nedostajalo.

Putovanja Riane Petanjek - 10 (Foto: Riana Petanjek)

"U Kanadi mi je bilo teško adaptirati se na vožnju po snijegu. Mnoge prometnice i gradske ceste su pod snijegom, kao da se ceste uopće ne čiste. Ali nitko se time ne opterećuje i svi voze po snijegu kao da ga nema. U početku mi je takva vožnja bila baš stresna. Kad sam mislila da sam to savladala, dočekala me Aljaska - na putu do vrućih izvora Chena 60 kilometara vozila sam po čistom ledu. Nisam znala kako će to završiti, a kad sam putem vidjela dva auta koja su se prevrnula s azijskim turistima, zapitala sam se kako ću proći i kakav će biti povratak. Iako nije tako uzbudljiv (kao luda vožnja po ledu), ribolov na ledu na Aljasci mi je recimo bio jako fora i nešto što sam doživjela prvi put, baš kao i bacanje sjekira, posjet farmi javorova sirupa u Kanadi… bilo je svega!" kaže Riana, kojoj za nekoliko tjedana izlazi i treća knjiga.

"U sjevernom filmu upravo je o Kanadi i Aljasci, uz dodatak Norveške. Kao i prošla (Do kraja svijeta i natrag), i ova je u suradnji s Iris Illyricom, pa ne sumnjam da će fotografije koje sam snimala putem i jako su važan dio knjige, biti prikazane u najboljem svjetlu. Kad to sve prođe, za koji mjesec, nemam pojma što me čeka dalje - no to je i čar života!" otkriva Riana, koju možete pratiti i na njezinoj internetskoj stranici.

Putovanja Riane Petanjek - 8 (Foto: Riana Petanjek)

Osim ogromnih prostranstava Aljaske i Kanade, na Coolturistu ćemo vidjeti putopisne minute iz uvijek romantične i predivne Andaluzije te Nizozemske, odnosno Amsterdama i njegove okolice, a urednica Riana najavljuje da će nove epizode sadržajno biti još ispunjenje i zanimljivije od dosadašnjih. Bit će tu, naravno, opet i gostiju i gastrominuta u kojima će se pripremati jela tipičnu za zemlje koje se prikazuju kako bi gledatelji preko malih ekrana mogli osjetiti dašak energije i kulture kojom odiše svaka posjećena destinacija.

5 manje poznatih, a genijalnih europskih gradova u kojima ćete dobiti više za svoj novac +1