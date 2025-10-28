Mislite da poznajete Slavoniju i Podravinu? Pričekajte dok ne prošetate perivojem Dvorca Janković u Suhopolju, zaplovite kanuom po Jankovačkom jezeru i „proputujete vremenom“ u Geo info centru Voćin.

Jer upravo ovdje, između slavonskih brežuljaka i podravske rijeke, čeka vas vikend koji spaja povijest, prirodu, adrenalin i mir. Sve ono što čini putovanje nezaboravnim.

Plemićki san: buđenje u dvorcu

Prva postaja – Dvorac Janković u Suhopolju. Mjesto koje izgleda kao da je ispalo iz bajke, ali s Wi-Fi-jem i doručkom dostojnim grofova. Ovdje jutra mirišu na svježi kruh i mir, a večeri su stvorene za tihe razgovore pod krošnjama starog perivoja.

Tko kaže da se u Slavoniji i Podravini ne može spavati kao plemić?

Dvorac Janković u Suhopolju (Foto: Izvor: TZ Virovitičko-podravske županije, autor: Fabio Kovačević)

Kuća Petra Preradovića: poezija koja živi pred vama

U Grabrovnici, mirnom podravskom selu, nalazi se rodna kuća Petra Preradovića, pjesnika koji je ostavio trag u srcu hrvatske književnosti.

Zidovi su ispisani njegovim stihovima, uključujući i čuvenu „Zora puca“, a kroz prostorije pratite njegov životni put – od Osmanskog do modernog doba.

Ono što ovo mjesto čini posebnim su hologram Petra Preradovića koji recitira stihove, VR naočale koje vas vraćaju u prošlost i mogućnost da obučete tradicijsku odjeću iz njegova vremena.

Nije samo muzej – to je putovanje kroz riječi, vrijeme i emociju.

Zelena oaza i avantura bez gužve

Kad vam dosadi tišina (ako to uopće može), čeka vas Papuk, prvi UNESCO-v geopark u Hrvatskoj. Šetnje kroz šumu, kanui po jezeru i onaj osjećaj da vam priroda doslovno „resetira“ dušu.

A za one kojima mir nije dovoljno izazovan – zipline Radlovac u Orahovici! Let iznad jezera, uz dozu adrenalina i smijeha, taman da se probudi onaj avanturistički duh.

Geo info centar Voćin: 6D, VR i malo WOW efekta

U Voćinu vas čeka spoj tehnologije i prirode, Geo info centar koji je sve samo ne „još jedan muzej“. 6D kino, VR naočale i interaktivni postav vode vas kroz milijune godina geološke povijesti, dok sjedite u udobnoj stolici i doslovno osjećate vjetar u kosi.

Ovo mjesto jednako oduševi djecu i odrasle, jer znanost ovdje ima zabavnu stranu.

Geo info centar (Foto: Izvor: TZ Virovitičko-podravske županije, autor: Ela Vuković)

Dravska priča: priroda koja priča sama za sebe

U Noskovcima, uz samu rijeku, čeka „Dravska priča“ – mjesto gdje se uči o prirodi tako da je prvo doživite, a tek onda pročitate natpis na ploči.

Idealno za obitelji koje vole edukativni sadržaj, staze za šetnju i onaj osjećajem da ste dio priče o suživotu čovjeka i rijeke.

Virovitica – šarm grada koji mami osmijeh

Vikend završava u Virovitici, gradu koji spaja kulturnu baštinu i moderan ritam. Dvorac Pejačević, gradski muzej, kava uz zeleni trg, zaista sve odiše smirenošću i toplinom.

I da, ovdje ćete poželjeti ostati još jedan dan. Ili barem ponijeti komadić tog mira sa sobom.

Gradski muzej Virovitice (Foto: Izvor: TZ Virovitičko-podravske županije, autor: Laura Rogina)

Virovitičko-podravska županija nije destinacija koja se nameće. Ona se otkriva – polako, strpljivo, točno onima koji znaju uživati u trenucima i tražiti više od običnog izleta.

Jer ljepota nije uvijek tamo gdje je očekujete. Ponekad vas čeka iza zavoja, u sjeni dvorca, na mirnom jezeru ili u osmijehu domaćina.

Za one koji znaju tražiti… Slavonija i Podravina imaju sve što ste mislili da trebate tražiti negdje drugdje.

Pr (Foto: PR)