Virovitičko-podravska županija ima onu vibru koja vas ponese. Kliknut ćete na prvu, tražit ćete još, izlazit ćete iz okvira, skretati s utabanih puteva, otkrivajući najljepše tajne Slavonije i Podravine, regija koje tu, na području ove županije, čine jedinstvenu destinaciju.

Mnogo je opuštajućih oaza, adrenalinskih izazova, gurmanskih iskušenja i skrivenih mjesta, a ovih sedam će vas potpuno očarati.

Zip-lineom preko Hercegovca pa na Ružica grad

Uz najveći utvrđeni slavonski grad iz 13. stoljeća vezuju se brojne legende. Prema jednoj od njih lijepa se kneginja Ružica bacila s najviše kule u gradu nakon što se odbila vjenčati za mrskog pobjednika viteškog turnira. Nakon njezine smrti počeli su nicati grmovi crvenih ruža, a na tom se mjestu i danas uzdiže Ružica Grad.

Smješten je u sjeveroistočnom dijelu Parka prirode Papuk, na 400 metara nadmorske visine, iznad dva orahovača jezera – poznatog slavonskog kupališta Jezero i Hercegovca, preko kojeg se odnedavno možete spustiti zip-lineom.

Ruzica grad u zvijezdama (Foto: Matija Turkalj)

Šampioni iz Duzluka

Na turskom duzem znači cvijeće ili divlja ruža, a vjeruje se da je ta riječ bila inspiracija za ime selu Duzluk na padinama Papuka iznad Orahovice. Danas je Duzluk idealna polazišna točka za planinarenje papučkim stazama, ali i dom vrhunskih preponaša.

Budućim svjetskim šampionima godi slavonski mir u jednoj od najljepših uzgajivačnica – Ergeli Team40 Stable. Ovo jedinstveno zdanje, skriveno od očiju javnosti, ostvarenje je sna bračnog para Zubac, ljubiteljice preponskog jahanja Kristine i NBA košarkaša Ivice. Ergela je zatvorena za javnost, no kad prolazite pored nje, sigurno ćete škljocnuti mobitelom i ovjekovječiti kadar.

Ergela Team 40 Stable (Foto: Kristijan Toplak)

Ergela Team 40 Stable (Foto: Kristijan Toplak)

Sakralni kontrapunkt: Voćin i Sladojevci

Ako su glavna vrata zatvorena, uđite na bočna - uživajte u ljepoti i savršenoj tišini. Obnovljena faksimilskom rekonstrukcijom nakon rušenja u Domovinskom ratu, gotička bazilika Pohođenja Blažene Djevice Marije u Voćinu, danas je mjesto molitve hodočasnicima, a ljubiteljima umjetnosti pravo otkriće.

Čuva remek djela suvremene hrvatske sakralne umjetnosti poput monumentalnog drvenog križa kipara Šime Vulasa, vitraja slikara Josipa Biffela, ulaznih vrata kipara Hrvoja Ljubića, mozaika rađenih po predlošcima slikara Ive Dulčića i Ljube Ivančića…

Crkva PBDM u Voćinu (Foto: Saša Pjanić, Izvor HTZ)

Za razliku od bazilike koja je i svetište Gospe Voćinske, katolička crkva sv. Barbare u Sladojevcima, ostala bi tek jedna u nizu lijepih hrvatskih kasnobaroknih građevina da se uz nju ne vezuje neobična priča, a njezinu unutrašnjost ne krase jedinstvene freske. Oslikali su ih ruski crkveni ikonopisci koji su nakon progona u Listopadskoj revoluciji 1917. u ovom mjestu pored Slatine pronašli utočište.

Crkva Sv. Barbare, Sladojevci (Foto: Autor Kristijan Toplak)

Na ladanju u Kapeli Dvoru

Ladanjska kuća plemićke obitelji Janković pretvorena je u heritage hotel s četiri zvjezdice. Ovo mjesto elegancije i stila, smješteno u Kapeli Dvoru, nepunih deset kilometara od Virovitice privući će one koji žele duboko opuštanje daleko od brzog ritma gradskih ulica.

Ova klasicistička kurija, uz obnovljene dvorce, ljetnikovce, kurije, posjetiteljske centre i muzeje, dio je jedinstvene Plemićke rute Virovitičko-podravske županije. Najljepši način da osjetite i doživite ovaj dio Hrvatske.

Kurija Janković (Foto: p/PR)

Glazba pod vedrim nebom

Virovitičani vole glazbu, a svoju umjetničku crtu žele sa svima podijeliti. Baš svatko može zasvirati na pijaninu u prolazu Palače Pejačević, na Glazbenoj ogradi, prvom eksponatu u budućem Virovitičkom parku znanosti ili Glazbenom mostu, jednom od šest mostova u Gradskom parku ispred čarobnog dvorca Pejačević.

Zasvirajte na ulici, probudite glazbenika u sebi, sjajno se zabavite i otkrijte najljepšu stranu Virovitice.

Glazbeni most Virovitica (Foto: Matija Turkalj)

Gigantski klopotec

Ako nemate pojma što je to klopotec, najlakše ga je opisati kao malu drvenu spravicu, koja se vrtjela na vjetru, klopotala i bučila, tjerajući ptice od zrelih grozdova. Ovaj simbol vinogradara na Kladarskom je bregu pored Pitomače dobio svoju inačicu u obliku osam metara visokog vidikovca.

TiC Klopotec (Foto: Ivan Bedeković)

Uz stiliziranu ižu – tradicionalnu podravsku kuću s vinskim podrumom, vidikovac je dio jedinstvenog Turističko-informativnog centra Klopotec, neizostavne postaje nagrađivanog Festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina, wine not!? koji krene u rujnu i traje više od mjesec dana.

Na dravskom otoku



Uz viseći pješački most i skelu koja povezuje obale, jedini naseljeni hrvatski riječni otok, čini se udaljen, ali baš zbog toga i privlačan. Strogo geografski gledano, Križnica je poluotok, jedini prekodravski hrvatski teritorij naslonjen uz mađarsku granicu, nekada strogo kontroliranu s karaule koja je danas multimedijalni Centar za posjetitelje.

Izletište kod križničkog mosta (Foto: Matija Turkalj)

Za vas koji tražite mir, autentično iskustvo i dan ispunjen zvukovima prirode uz rukavce Drave, Križnica je mjesto koje se ne zaboravlja.

