Galerija 0 0 0 0 Opatijska luka ugostila je Four Seasons I, brod koji slovi za najluksuzniji kruzer na svijetu. Opatija se tako našla na nedugačkom popisu mediteranskih destinacija na njegovoj ruti.

Four Seasons I kombinira obilježja privatne megajahte s uslugom po kojoj je poznat svjetski hotelski lanac Four Seasons. Za razliku od velikih kruzera koji prevoze tisuće putnika, ovaj brod raspolaže sa svega 95 luksuznih apartmana te može primiti oko 190 gostiju, što omogućuje znatno intimnije i osobnije iskustvo putovanja.

Na brodu se nalaze restorani i barovi visoke kategorije, wellness centar, marina za vodene aktivnosti te brojni drugi sadržaji namijenjeni gostima koji traže vrhunsku razinu komfora i privatnosti.

Po dolasku u Opatiju putnike su dočekali predstavnici Turističke zajednice grada Opatije i Turističke zajednice Kvarnera, koji su im pružili informacije o turističkoj ponudi regije. Najveći interes među gostima izazvali su lokalna gastronomija i plaže, dok su mnogi iskoristili priliku za šetnju gradom, obilazak parkova, povijesnih lokacija i poznatih opatijskih šetnica.

Od kraja ožujka u Opatiju je uplovilo pet kruzera, a do kraja rujna očekuje ih se još 13. Dolazak kruzera Four Seasons I posebno je zanimljiv jer pokazuje kako se ovaj naš grad sve češće pojavljuje na itinerarima ekskluzivnih plovila koja krstare Jadranom. Naravno, ni domaći ni turisti nisu odoljeli da ne okrenu glavu za jednim od najprepoznatljivijih luksuznih brodova današnjice.

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