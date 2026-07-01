Ako još niste rezervirali ljetovanje, a tražite ponudu koja spaja dobru lokaciju, more, obiteljski odmor i prihvatljivu cijenu, Crnojaje.hr donosi nekoliko zanimljivih prijedloga za odmor na Jadranu. Od Krka i Karlobaga do mirne omiške Nemire, u ponudi su ljetni aranžmani za parove i obitelji, uz mogućnost boravka djece gratis.

Ljetovanje u Omišlju na Krku s polupansionom

Za sve koji žele provesti odmor na otoku Krku, dostupna je ponuda za Depandansu Primorka u Omišlju, smještenu u sklopu kompleksa hotela Adriatic. Objekt se nalazi svega 50 metara od mora i oko 500 metara od slikovitog centra Omišlja. Ponuda uključuje 7 noćenja s polupansionom za dvije osobe i jedno dijete do 8 godina gratis. Uključena su i bezalkoholna pića uz obroke, dok se doručak i večera poslužuju na bazi švedskog stola. Cijene se kreću od 684 eura za termine do 4. srpnja i od 22. do 30. kolovoza, dok je za razdoblje od 4. srpnja do 22. kolovoza cijena 784 eura. Omišalj je jedno od najstarijih mjesta na otoku Krku, poznat po položaju na litici iznad mora, staroj gradskoj jezgri, šetnicama i plažama, pa je dobar izbor za one koji žele spoj kupanja, odmora i malo istraživanja.

Obiteljski odmor u Karlobagu uz bazen i animaciju

Druga ponuda vodi u Hotel Zagreb 3* u Karlobagu, smješten na samoj obali mora, u okruženju borova. Riječ je o ponudi za 4 ili 6 noćenja za dvije osobe, uz jedno dijete do 12 godina i jedno dijete do 1 godine gratis. U srpnju su dostupni termini s polupansionom, i to od 7. do 11. srpnja te od 14. do 18. srpnja, po cijeni od 554 eura. Za kolovoz su u ponudi termini od 9. do 15. kolovoza po cijeni od 995 eura te od 16. do 22. kolovoza po cijeni od 940 eura, na bazi all inclusive light usluge. Gostima su na raspolaganju vanjski i unutarnji bazen, finska sauna, animacija za djecu i odrasle te sadržaji za aktivan odmor poput tenisa, odbojke i minigolfa. Karlobag je ujedno dobra polazišna točka za izlete na Velebit, Paklenicu, Plitvice, rijeku Unu te otoke Pag i Rab.

Apartmani u Nemiri kod Omiša samo 160 metara od plaže

Za one koji više vole apartmanski smještaj i mirniji ritam odmora, tu su Apartmani Nemira 3*, smješteni u istoimenom naselju nedaleko od Omiša. Apartmani su udaljeni samo 160 metara od plaže, a ponuda vrijedi za 8 dana, odnosno 7 noćenja u studio apartmanu 2+2. Studio apartman uključuje bračni krevet, sofu na razvlačenje, opremljenu mini kuhinju, balkon, SAT TV, besplatan Wi-Fi i osigurano parkirno mjesto. Ponuda vrijedi za dvije odrasle osobe i dvoje djece. Cijene ovise o terminu: od 11. srpnja do 22. kolovoza cijena je 669 eura, od 22. do 30. kolovoza 525 eura, od 29. kolovoza do 5. rujna 499 eura, dok je za razdoblje od 5. do 20. rujna cijena 350 eura. Nemira je odličan izbor za obitelji koje žele mir, blizinu mora i jednostavan apartmanski odmor, a u neposrednoj blizini nalazi se Omiš, poznat po povijesti, gusarskim pričama, Cetini, izletima i aktivnostima na otvorenom.

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