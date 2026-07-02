Plave zone su posebna područja gdje ljudi u prosjeku žive duže nego u drugim dijelovima svijeta. Ne samo da u tim područjima žive preko 100 godina, već su i iznimno aktivni u trećoj životnoj dobi.

Baš zato znanstvenici su istraživali prehrambene i životne navike u tim plavim zonama, odnosno na otoku Okinawa, na Sardiniji, na Ikariji, u Nicoyji te u Loma Lindi, a kako bi otkrili tajnu dugovječnosti njihovog stanovništva.

Ispostavilo se da se stanovnici plavih zona redovito bave fizičkom aktivnošću, imaju blizak krug ljudi s kojima se svakodnevno druže, ali imaju i snažan osjećaj svrhe. Povrh svega jedu sezonsku i minimalno procesiranu hranu - ponajviše biljnog porijekla.

Želite li živjeti dulje i zdravije, na svoj jelovnik trebali biste uključiti sljedeće namirnice:

Grah, slanutak, leća i druge mahunarke

Mahunarke poput graha, slanutka, leće i soje su jedna od osnovnih namirnica u gotovo svim plavim zonama. Ne samo da ova vrste hrane obiluje proteinima, već i prehrambenim vlaknima nužnima za zdravo funkcioniranje cijelog organizma, kao i vitaminima i mineralima.

Stručnjaci preporučuju da se svakoga dana pojede barem oko 100 grama kuhanih mahunarki.

Na jelovnik uvrstite cjelovite žitarice poput zobi, bobičasto voće i orašaste plodove (Foto: Shutterstock)

Sezonsko voće i povrće

Svježe voće i povrće u sezoni, i koje je po mogućnosti lokalno uzgojeno bez štetnih kemikalija osnova je zdrave prehrane i u plavim zonama. Stanovništvo u ovim dijelovima svijeta posebno uživa u zelenom lisnatom povrću, korjenastom povrću te bobičastom voću.

Sezonsko voće i povrće dodajte svakom obroku u danu.

Maslinovo ulje

Maslinovo ulje je nezaobilazni dio mediteranske prehrane, a koja se smatra jednom od najzdravijih. Ono je bogato antioksidansima koji pomažu u smanjivanju upalnih procesa u organizmu te smanjuje rizik od dobivanja različitih bolesti.

Najbolje bi bilo dodati jednu žlicu maslinova ulja uz svježe sezonske salate i druga jela.

Cjelovite žitarice

Cjelovite žitarice su još jedna važna osnova zdrave prehrane – one su bogate vitaminima, mineralima i prehrambenim vlaknima. Na jelovnik uvrstite primjere cjelovitih žitarica poput ječma, prosa, zobi i heljde. Ni kruh nije “zabranjen”, ali posežite za štrucama napravljenim od integralnog brašna. Isto tako preporučuje se jesti integralnu tjesteninu te smeđu rižu.

Orašasti plodovi

Stanovništvo plavih zona svaki dan pojede dvije šake orašastih plodova poput oraha, lješnjaka, pistacija i badema. Oni su dobar izvor nezasićenih masnih kiselina, biljnih proteina i prehrambenim vlakana.

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