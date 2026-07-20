Galerija 6 6 6 6 “Poznato je da urbana umjetnost ima brojne poklonike diljem svijeta te da mnogi turisti upravo uličnu umjetnost traže kako bi upotpunili doživljaj putovanja u odredištima koja posjećuju. Od ovoga ljeta i Šibenik se upisuje na kartu nezaobilaznih destinacija za ljubitelje ulične umjetnosti, odnosno street arta”, otkriva graffiti i street art umjetnik Krešimir Golubić.

U okviru ovogodišnjeg Šibenik Street Art Festivala, u samom središtu grada, na popularnoj šibenskoj pijaci, oslikani su zidovi donjeg platoa gradske tržnice.

“Gotovo do jučer zapušteni dijelovi tržnice prošloga su tjedna zasjali u novom, street art ruhu. Gosti festivala, među kojima posebno valja istaknuti belgijsku skupinu umjetnika predvođenu jednim od najpoznatijih europskih street art umjetnika Jauneom, oslikali su zidove u različitim stilovima. Jaune je poznat po svojim "nevidljivim ljudima" – komunalnim radnicima koji na njegovim zidovima zaigrano obavljaju svakodnevne poslove. Upravo ta razigranost privlači poglede prolaznika, ali i objektive brojnih fotografa. Kolumbijsko-belgijska umjetnica Malesguerra, inspirirana šibenskom tržnicom, naslikala je motiv štanda s prepoznatljivim plavo-bijelim prugama na kojem piljarica Hoba prodaje lubenice. ZazouLGR i CoolJC, vjerni svojim prepoznatljivim kombinacijama paste-upa i stencil arta, prava su poslastica za street art turiste. CoolJC-jev Ikar, koji u beskraju selfija gubi bitku i svoja krila, dojmljiv je komentar suvremenoga društva i života mladih ljudi. MittenImWald, Stelleconfuse i Zdenko Bužek također su oslikali zidove u svojim prepoznatljivim stilovima. Prva dvojica priznati su majstori stencil tehnike, čiji su radovi prožeti snažnim političkim i ekološkim aktivizmom”.

Šibenik Street Art Festival - 6 (Foto: Sandra Žalac)

Krešimir Golubić, poznat pod umjetničkim imenom Leon GSK i Gregor Furkes oslikali su najveći festivalski zid muralom posvećenim Arsenu Dediću.

“Mural Arsenu Dediću ujedno je poklon Šibenik Street Art Festivala i međunarodne umjetničke grupe ZID gradu Šibeniku i njegovim stanovnicima. Ujedno je i simboličan završetak drugog izdanja Šibenik Street Art Festivala, koji se svojim raznolikim programom prometnuo u jedan od najboljih street art festivala u Hrvatskoj”, kaže Krešimir Golubić.

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